Luz Gaggi lista para la final de La Voz Argentina 2021 pidió en sus redes: “basta de tanto odio”

Luz Gaggi fue otra de las finalistas que aprovechó las horas previas a su presentación para dedicarle unas palabras a su familia, a los seguidores y al programa donde luchará para convertirse en ganadora. Mientras Francisco Benítez le dijo a sus seguidores que ingresó al programa para cantar y no para que le tuvieran “lástima”, Luz hizo un particular pedido a todos. Más amor y menos odio.

Cabe recordar que tres días atrás ella contestó a todos los que dijeron que este año ganará una mujer en La Voz Argentina por un supuesto acomodo. Las palabras de Luz llegaron a sus seguidores y generaron que muchos le escribieran.

“G R A C I A S. Esto es totalmente de ustedes, de mis compañeros, del trayecto que tuvimos hasta llegar hasta acá, de los amigos que me hice q me llevo para toda la vida y de lo mucho que aprendí. La voz, fuera de lo televisivo, también es una escuela donde aprendemos demasiado y a pesar de que capaz no se note un gran cambio desde afuera, sentimos que en cada presentación aprendemos algo, desde el sonido y la puesta en escena hasta la forma en la que se hicieron los arreglos y como salieron”, arrancó la participante.

Y siguió: “Va más allá de si la canción fue en inglés, en castellano, en portugués o en ruso jajajajja, es cuestión de encontrarle lo lindo a eso y disfrutarlo saliendo un poco de los paradigmas tradicionales. Amo a mis compañeros, creo que a esta altura ya somos familia, pasamos mucho tiempo juntos y la realidad es que todos nos encontramos en la misma posición, jugándonos lo mismo, viviendo lo mismo y siendo lo mismo”.

“Agradezco a la vida, a mi gente y a mi flia. Agradezco que me hayan elegido y estar en la final con tres monstruos increíbles @franciscobenitez19 @ezepedrazaok @nic0olmedo Esto es todo nuestro, nosotros ponemos la cara y la voz pero en ese escenario esta cada persona que apoya con amor y aguante. Los quiero mucho, me devolvieron las ganas. Basta de tanto odio loco, hagan arte y amen, esto es un juego”, finalizó ella con mucha sabiduría.

La Voz Argentina y la supuesta ganadora mujer

Luz Gaggi, la única mujer que llegó a la final salió a aclararle a los haters que no hay ningún acomodo para que gane una mujer. Lo hizo desde su cuenta de Twitter.

“No, no está armado para que gane una mujer, la mujer si gana es por talento, por su voz, lo mismo si gana un hombre”, aseguró la integrante del equipo de Mau y Ricky.

“Hay mujeres increíbles que cantan increíble, ningún puesto te lo regalan gane quien gane independientemente del género. Amen la música sin tanta política”, señaló Luz.