Luz Gaggi llega a Mendoza en un show imperdible: “La confianza en uno mismo es importantísima”

La subcampeona de La Voz Argentina 2021, Luz Gaggi, llega a Mendoza por primera vez en un show increíble. La artista recorrerá un variado repertorio que regalará a sus seguidores un costado mucho más íntimo.

La cantante llega este próximo sábado 18 de diciembre a las 22 en el Teatro Imperial de Maipú para brindar un concierto único.

“Vamos a hacer un living acústico con un repertorio bastante variado de temas que creo que pudimos impregnarlos con nuestra esencia para transmitírselo al público y que lo puedan disfrutar con nosotros”, adelantó la artista cuando conversó con Los Andes.

Llegando por primera vez a nuestra provincia, la artista se muestra muy entusiasmada de comenzar a compartir su música con el país.

Luz Gaggi llegó a la final del certamen de la mano del Team Mau y Ricky.

“Realmente me entusiasma mucho cantar en Mendoza. Sé que la gente es re buena onda y que se va a poder armar un ambiente de familia en el teatro, así que voy con todas las ganas para compartir música entre todos.”

Tras un largo recorrido que la llevó hasta la final de la competencia, Luz se embarca ahora en un nuevo camino musical. La venta de entradas ya está disponible en entradaweb.com. Precio de entradas: $ 800.

Su experiencia en La Voz Argentina

Su paso por el certamen fue completamente adulado por los jurados y el público. Se convirtió en una de las favoritas y hasta recibió el reconocimiento de Ozuna tras interpretar El Farsante en La Voz Argentina.

La artista, de apenas 18 años, comienza a escalar en su carrera musical a partir de su experiencia en la competencia que la colocó como subcampeona.

Así fue que la participante del Team de Mau y Ricky compartió con el medio algunos de los recuerdos más significativos de su paso por La Voz Argentina.

- ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te llevaste de tu paso por La voz?

Mi mayor aprendizaje fue la constancia y dedicación hacia lo que estaba haciendo. Aprendí también que en equipo todo es mucho más lindo y liviano. Y que la confianza en uno mismo es importantísima.

La cita está programada para este sábado en el Teatro Imperial.

- ¿Qué planes tenés para tu carrera musical de aquí en adelante?

Estamos trabajando para generar una carrera con música propia, poder estar contenta con lo que hago y poder ayudar a mi gente. Recorrer lugares que no conozco gracias a la música y conocer a más personas hermosas.

- Tu talento fue reconocido por Ozuna, ¿Te gustaría compartir esa anécdota?

¡¡Fue increíble!! Realmente fue una sorpresa. La misma noche que había salido la etapa en la que canté “El farsante”, subí una foto a Instagram y viendo comentarios de la gente a ver si les había gustado me encuentro con el comentario de Ozuna y casi que se me para el corazón, es un gran referente de la música latina y haber tenido su opinión me re entusiasmó.

- ¿Qué artistas te inspiran?

Hay muchos artistas que me inspiran, la realidad que no tengo uno en puntual porque trato de nutrirme de escuchar variado y si empiezo a nombrar no termino más.

Sobre Luz Gaggi

Luz nació el 28 de agosto de 2002 en la ciudad de La Plata. La música de distintos géneros, la acompaño e inspiró a lo largo de su corta edad.

La composición musical y la expresión a través del canto comienzan a partir de verse limitada físicamente, por un traumatismo en la cadera. Es así que emprende un camino de aprendizaje con distintas técnicas con profesores de canto.

“Mi interés por la música creo que no tiene fecha exacta de inicio (ríe), pero podría decir que, desde muy chiquita, al haberme criado en un ambiente de música y baile, generó que al ir creciendo encuentre mi rincón en este ambiente”, cuenta.

Sus búsquedas y participación en distintos certámenes y comedia musical dan un giro y un cambio definitivo cuando participa del programa LA VOZ, donde se conoce de manera masiva tanto sus virtudes vocales como sus capacidades interpretativas.

A partir de su experiencia en el certamen, la artista se emprende en un nuevo camino que la lleva a recorrer nuevos escenarios y ciudades para compartir ese pedacito de su vida que tanto la apasiona.