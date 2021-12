El show internacional del año: Mau y Ricky Montaner hacen su debut en Mendoza

Ganaron gran reconocimiento luego de su participación como jurados de La Voz Argentina. El dúo de Mau & Ricky acaba de lanzar su nuevo sencillo “3 de La Mañana” y viene a presentarlo directamente a nuestra provincia.

Los hijos de Ricardo Montaner hacen su debut en Mendoza el próximo miércoles 15 de diciembre en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. La cita está programada para las 18:30 y las entradas se encuentran disponibles en entradaweb.com.

Mau y Ricky, cantantes, compositores y hermanos venezolanos se han destacado por dejar huella con cada canción que han escrito, tocando el corazón de las personas, llevándolas a bailar, enamorarse o reflexionar.

Después de una carrera de 10 años marcada por generar un hit tras otro, tanto para ellos como para otros artistas, la fórmula de Mau y Ricky nunca falla.

El dúo se ha convertido en figuras internacionales no solo en la música sino también en la TV. A inicios de este año participaron como coaches en La Voz Kids México y La Voz Argentina.

Un largo camino recorrido

Sus nombres son Ricardo Andrés y Mauricio Alberto Reglero Rodríguez. Con tres años de diferencia entre ellos, los venezolanos comenzaron su carrera musical desde temprana edad. Con apenas 4 y 6 años, la dupla experimentó sus primeros pasos en la música, tocando en la Iglesia.

Más tarde formarían su primera banda denominada “MR” y emprendieron su primera gira con su padre. Fue a partir de 2015 cuando cambiaron su nombre a Mau y Ricky.

Fue hasta 2017 cuando lanzaron su primer EP y comenzaron su carrera profesional en la música. Bajo el nombre de “Arte”, la dupla comenzó a resonar entre los medios y las radios.

Mau y Ricky suman más de 6.5 millones de seguidores en Instagram y 3.97 millones de suscriptores en su canal de Youtube de todo el mundo.

En 2019 comenzó su verdadero reconocimiento con su primer álbum de estudio “Para aventuras y curiosidades”, el cual contó con una gran variedad de artistas invitados, entre ellos Karol G, Becky G, Lali Espósito, entre otros.

Gracias a este disco, obtuvieron múltiples nominaciones a los Billboard de la Música Latina de 2020. A la vez, componían temas para otros artistas como Thalía, Leslie Grace, Ricky Martin, entre otros artistas.

En noviembre del año pasado, luego de alcanzar una enorme popularidad por su participación con éxitos que recorrieron las radios, las pistas y cada rincón de Latinoamérica, la dupla lanzó su segundo disco “Rifresh”.

En esta oportunidad, los hermanos decidieron no incluir tantas colaboraciones, a diferencia de su primer álbum. La dupla contó en una reciente entrevista que esta impronta tuvo que ver con el sonido que querían alcanzar en su reciente placa de estudio.

La cita está programada para el próximo miércoles 15 de noviembre.

“Ricky y yo teníamos muy claro cuál era la visión para el disco, cuál era el sonido que queríamos lograr. Y que, si cedíamos ese 50 por ciento, capaz que no lográbamos ni un cinco. No íbamos a llegar a la visión que tan presente teníamos”, declaró Mau en una nota con La Voz del Interior.

Recientemente, los hermanos Montaner lanzaron “3 de La Mañana”, el primer single de Mau y Ricky desde el lanzamiento del álbum. Siempre innovando, presentan en esta ocasión una fusión de rock alternativo con reggaetón en “3 de La Mañana”.

Para este tema los hermanos se reencuentran con Sebastián Yatra, con quien colaboraron en el pasado en el exitoso cuatro veces Diamante “Ya No Tiene Novio”.

También suman al equipo al talentoso artista y compositor puertorriqueño Mora, quien ha compuesto grandes temas, como el aclamado éxito mundial “Dákiti” de Bad Bunny y Jay Cortez.

El reconocimiento del público

Ganarse el afecto de los seguidores del reality no fue tarea fácil. Aunque quien no planta no cosecha, y ellos fueron paso a paso ganándose la confianza de aquellos que no conocían su experiencia.

Llevan estudiando música la mayor parte de su vida, aunque su auge comenzó cuando sus sencillos empezaron a ganar terreno a la vez que se unían con artistas urbanos de su entorno.

Colaboraciones con Camilo, Karol G y Manuel Turizo los impulsaron al reconocimiento mundial. Sin embargo, la gran revelación se dio cuando ambos formaron parte del equipo de La Voz Argentina a mediados de este año. Desde entonces, el público argentino los ha adoptado como propios.

En una entrevista que la dupla tuvo con La Voz del Interior, Mau y Ricky afirmaron que el ser hijos de una figura reconocida no los hizo llegar lejos, sino su larga trayectoria y arduo trabajo a lo largo de los años.

“El ser hijos de Montaner no nos hizo el camino fácil dentro de la industria. Nos tardamos 12 años en lograr ese cariño de la gente. Nos ha costado un montón, muchísimo más de lo que la gente puede llegar a imaginar”, declaró Ricky en la nota.

Hoy por hoy, la dupla sigue juntando éxitos. Con más de 6.5 millones de seguidores en Instagram y 3.97 millones de suscriptores en su canal de Youtube, Mau y Ricky se preparan para seguir escalando en la cima.

La ficha

Mau y Ricky en Mendoza

Día y hora: miércoles 15 de diciembre, a las 18.30.

Lugar: Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Quintana y Acceso Sur, Luján de Cuyo).

Entradas: tuentrada.com y Maxi Mall (9 de julio 1455, Ciudad). Promoción 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja.