Ricardo Montaner volvió a tener otro furioso cruce en Twitter: “No te metas con mi familia tonto”

Ricardo Montaner es una persona que, además de apasionada defiende a su familia contra los ataques especialmente los de las redes sociales.

Desde hace algunos meses y durante el reality “La Voz Argentina” (Telefé), el cantante no dudó en salir personalmente a discutir sobre los temas más variados.

Ahora un nuevo conflicto surgió por un comentario del periodista Juan Cruz Sanz referido a una presentación de Camilo en Argentina.

El periodista de Crónica comentó sobre la presentación del yerno del mediático en el sur argentino: “INSOLITO. Camilo va a cantar en el aniversario de Río Gallegos pero POR CONTRATO, firmado con la municipalidad, exige que solo se pueden dirigir a él y a su staff EN INGLES. Explicame este delirio”, comentó.

Redes de Juan Cruz Sanz

Luego Ángel de Brito sumó información y a través de la red del pajarito afirmó: “Hay 30 mil tickets vendidos para @Camilomusica y una medida cautelar podría suspender las cuatro funciones del Estadio Luna Park. @Lauriaprod podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos”.

Ante esta nueva información Juan Cruz Sanz agregó: “Les dije. Ahora Ángel agrega data: ya hay una cautelar”.

Redes de Juan Cruz Sanz

Como era de esperar, Montaner salió a responder: “@CamiloMusica es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia tonto”, le escribió el padre de Mau y Ricky y el periodista, sorprendido contestó: “¿Perdón? ¿Me perdí de algo? No sé qué me quiere decir”.

Luego y para seguir con el intercambio, Sanz escribió sumando más información: “Ricardo. Yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que ESTÁ pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el @stadiumlunapark. ¿Me la vas a negar? Tomate un Mojito y no me rompas las pelotas”, lanzó el cronista cansado.