Ricardo Montaner dio una pista sobre el sexo de su primer nieto Índigo, ¿predicción o spoiler?

Con su barriga de embarazo ya crecida y una emoción latente en todos y cada uno de los miembros de su familia, Evaluna Montaner y su esposo Camilo se preparan para recibir a Índigo.

Los cantantes compartieron la noticia a través de sus redes sociales y desde entonces no ha sido más que festejos en la familia Montaner.

Babosos como era de esperarse, tanto sus tíos y abuelos comparten a diario imágenes de la creciente criatura que Evaluna lleva en su vientre.

Fue así que Ricardo Montaner no pudo aguantar las ganas de hacer visible el crecimiento de su primer nieto de parte de Evaluna y en la noche de ayer compartió unas tiernas fotografías de su hija.

Ricardo Montaner disfruta de la llegada de su próximo nieto

Evaluna lucía un ajustado enterito en color marrón que dejaba ver su pancita crecida. Aunque lo que más llamó la atención fueron las palabras del cantante.

Y es que los rumores y sospechas del sexo del bebé despertaron luego de que el líder del clan Montaner sembrara la duda con su publicación.

“Un pequeño pez está rondando en esa panza… Esperando a #Indigo.”, escribió el artista.

Y continuó: “Yo creo que es nena, pero si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia…”, admitió sincero.

Las palabras de Montaner despertaron el juego entre sus seguidores y en pocas horas todos comentaban si el bebé sería nena o varón.

“Por la forma de su vientre es nena”, “Es nena, desde ya te digo”, “Yo quiero que sea varón”, fueron algunas de las frases que podían leerse entre la oleada de comentarios.

¿Será que Montaner nos está dando un pequeño spoiler de su futuro nieto?

Índigo, el bebé de Evaluna y Camilo

El pasado 13 de octubre los cantantes dieron a conocer la noticia de su paternidad luego de presentar su videoclip “Índigo”.

La canción, que lleva el nombre de su futuro bebé, muestras imágenes íntimas de la vida de la pareja. Desde la confirmación de su embarazo con el test hasta el momento exacto en que el clan Montaner supo de la llegada del bebé.

Desde el primer momento ambos anunciaron que, fuese cual fuese su género, habían escogido un nombre unisex para su bebé.

Índigo fue el nombre elegido por la pareja para su bebé.

Según se dice, “Niño Índigo” es un término que se utiliza para referirse a chicos que representarían un estado superior de la evolución humana. Según la creencia, estos niños también serían mucho más espontáneos, intuitivos y portadores de una gran imaginación.

Sin embargo, el artista afirmó en una entrevista con la revista People que la inspiración nació en un viaje que ambos realizaron a la India.

“Nos encanta el Índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Nos encanta”, dijo el futuro papá. “Además, me encanta cómo suena. El acento en la primera sílaba suena muy bien. Me encanta”.