Camilo y Evaluna lo hicieron de nuevo: por qué todos hablan de su presencia en los Latin Grammy

El pasado jueves 16 de noviembre se llevó a cabo la entrega de los premios Latin Grammy 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, espacio donde diversas personalidades que integran el mundo musical dijeron presente. Entre ellos, estuvieron Evaluna Montaner y Camilo, que dieron la nota una vez más.

Evaluna y Camilo volvieron a dar que hablar, esta vez por sus llamativos looks. Ocurre que la hija de Ricardo Montaner eligió posar con un vestido por encima de los tobillos, con transparencias, tul y muchas flores que combinó con botas negras de taco aguja.

El matrimonio asistió a los Latin Grammy y dio la nota por sus alocados atuendos.

El cantante colombiano, por su parte, se decantó por borcegos con plataforma y un conjunto oversize compuesto por un blazer y pantalón oscuros, con una camisa larga blanca que sobresalía del traje y una corbata con muchos emojis.

Ante esto, la pareja de artistas no pasó desapercibidos para los asistentes, colegas, periodistas y camarógrafos, quienes no dudaron en señalar el peculiar outfit que vestía cada uno en dicha ceremonia y poner todos los flashes sobre ellos.

Lejos de haber marcado una tendencia y destacarse por sus elecciones, los padres de índigo fueron el hazmerreír de los internautas, que no tuvieron piedad en redes sociales y los destrozaron.

Evaluna y Camilo recibieron todo tipo de criticas

Aunque su público esta acostumbrado a su excentricidad y amor ante cámaras, pocos creían que Evaluna y Camilo harían algo así y lejos de sentirse apoyados, muchos internautas le dedicaron comentarios muy fuera de lugar.

“Camilo el peor vestido”, “Llegaron los más ridículos de la noche”, “Dónde es la fiesta ya los payasos llegaron”, “Lo raro era verlos bien vestidos acordes a la ocasión” o “Par de payasos”, fueron solo algunos de los primeros mensajes que se ve en la publicación compartida en Instagram.

Otros de los duros mensajes que recibieron Camilo y Evaluna tienen que ver con que ya no les importa ni el prestigio ni la magnitud del evento. “¿Por qué siempre van disfrazados?”, “Son dos ratas”, “De tiernos no tienen nada, son dos ridículos”, “¿Nadie los asesora?”, “La verdad es que son un espanto”, “dos mamarrachos”, “Honestamente son dos payasos. No los inviten más”.

