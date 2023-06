Contra todos los pronósticos, Evaluna contó cómo logró ser madre: “La llegada de Índigo es un milagro”

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas más estables y jóvenes del mundo de la farándula. Con 29 y 25 años, respectivamente han vivido siete años de relación (tres de casados, desde febrero del 2020), en los que nació su heredera Índigo.

Los seguidores de la integrante del clan Montaner, del cual el colombiano ya es parte, disfrutaron cada momento de su noviazgo, posterior casamiento, y claro, el tan esperado momento en el que se convirtieron en padres.

Evaluna Montaner contó como fue que logró ser madre.

Sin embargo, esto último podría nunca haber ocurrido debido a las complicaciones que sufría Evaluna para quedar embarazada, Los médicos le aseguraban que tenía problema de fertilidad que nunca le permitirían convertirse en madre.

Fue durante una entrevista para el podcast En la Sala, donde la feliz esposa de Camilo reveló detalles de sus problemas de fertilidad, antes de que naciera Índigo. Ahí aseguró que sus problemas para quedar embarazada fueron un infierno, por lo que siente que la llegada de Índigo a su vida es un milagro.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, aclaró la hija de Ricardo Montaner.

Ante toda negativa, el deseo de Evaluna y Camilo por ser padres era enorme y no se dieron por vencidos, y tras varios intentos, finalmente la cantante venezolana logró quedar embarazada.

“Empezamos a intentar por un poco de tiempo... y sucedió. Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”.

Finalmente, el 6 de abril de 2022, en su casa en Miami nació la pequeña, alegrando la vida de sus padres y de todos los allegados de ambos, que sufrieron la situación de que Evaluna tuviera que oír que no podía cumplir su deseo maternal.

