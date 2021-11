La increíble transformación de Thalía en Gi‑Hun, el protagonista de “El juego del calamar”

El 31 de octubre el mundo entero celebró Halloween y coparon las redes sociales con distintos disfraces que demostraron el ingenio de muchos, la sensualidad de otros y el poder de transformación que tiene el maquillaje y el vestuario de ficción.

En este último grupo está Thalía, la cantante mexicana que lució irreconocible con la temática elegida para esta celebración popular. Ella sorprendió al lookearse como Seong Gi‑Hun, el protagonista de la serie de Netflix “El juego del calamar” ¡y quedó igual!.

Fue en su cuenta de Instagram que la también actriz mostró el resultado de su ingenioso disfraz, el cual requirió de mucho esfuerzo de maquillaje, vestuario y accesorios. En un video compartió el paso a paso de su transformación y ella misma quedaba boquiabierta a medida que se iba mirando al espejo.

Thalía lució irreconocible al disfrazarse del personaje principal de "El juego del calamar"

“Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó”, escribió para sus 18.5 millones de seguidores.

“Mucho detalle en el maquillaje. Dimensión con morados, amarillos, marrones. El reto más grande fue la nariz y la boca. Él tiene nariz más ancha así que no le di brillo, y la hice con maquillaje mate en un solo color. Y los labios súper pequeños y bajos para darle más espacio entre la nariz y el labio superior”, reveló sobre el trabajo realizado en su personificación en el actor coreano.

Thalía lució irreconocible al disfrazarse del personaje principal de "El juego del calamar"

“Siento que este personaje es muy interesante en esta escena final. Así que a divertirse en este Halloween. De qué te vas a disfrazar tú?!? Cuentaaaaaaa”, cerró la mexicana.

Thalía lució irreconocible al disfrazarse del personaje principal de "El juego del calamar"

Así fue el paso a paso de la transformación de Thalía

“Maravilloso”, “Eres impresionante”, “El mejor disfraz que he visto”, fueron algunos de los comentarios que los admiradores de Thalía le dejaron en su publicación donde se muestra igual al protagonista principal de la serie escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk.

Y como todos queríamos ver cómo fue el paso a paso de su cambio, la actriz y cantante subió a las redes sociales un video de todo el trabajo que le llevó parecerse a Seong Gi‑Hun. “Aquí mi disfraz! Y siiiii adivinaron muchos. #squidgame escena en el aeropuerto! De qué te disfrazarás tú?!”, consultó a sus fans.