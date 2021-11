Con una trikini plateada diminuta, Tamara Bella logró que sus seguidores se olviden de las bajas temperaturas

Tamara Bella aparece cada día en Canal 26 y en “Bienvenidos a bordo”; cada vez que la cámara la enfoca, su rubio platinado hace estragos en los televidentes como también sus curvas y sus looks delicados para dar las noticias. A la hora de jugar en el ciclo de Guido Kaczka, sube la apuesta vestida híper sexy.

Pero también conquista en sus redes sociales, en donde la siguen más de 600 personas. Muchas de sus fotografías están al borde de la censura pero en otras, se muestra en el gimnasio, una actividad que le cuesta mucha voluntad según reveló y que se ha convertido en su nuevo desafío.

Pero entre los entrenamientos, Bella sabe cómo tener a las personas atentas a su cuenta de Instagram. Y es que aprovechó tener una pileta climatizada para sentarse al borde con una trikini plateada diminuta, de triángulos que apenas tapan sus partes íntimas y tiritas que recorren su cuerpo.

Tamara Bella y una trikini diminuta plateada que revolucionó Instagram

Con sus pies en el agua y una pose relajada, Tamara muestra uno de sus tatuajes más íntimos y más nuevo. Se trata de un tribal de flores sobre su cadera derecha, el cual acompaña a varias frases que ya tenía dibujadas con tinta sobre sus curvas.

Tamara Bella y una trikini diminuta plateada que revolucionó Instagram

Tamara Bella entre cirugías estéticas y reflexiones sobre su cuerpo

La rubia confió hace un tiempo que se había realizado su sexta cirugía a raíz de un problema de salud contra el que lucha desde hace años. Según el testimonio de Tamara Bella, todo comenzó después de someterse a una reducción de busto cuando era joven: “A los 16 me saqué lolas naturales y me pusieron un aro de contención. Ese aro se dio vuelta y se encapsuló”.

Ya recuperada de su última intervención quirúrgica, la mente creadora detrás de la versión “Imagine” con los famosos argentinos, compartió en Instagram una reflexión sobre su cuerpo, su falta de voluntad a la hora de entrenar y compartió su reto personal que espera motive a sus fans.

“Ayer volví a entrenar (después de haber abandonado 3 veces) porque no importa cuantas veces te CAIGAS, importa cuantas veces te LEVANTES y lo hagas con más FUERZA. Hoy lo hago por MÍ poniendo el OBJETIVO claro, FOCALIZANDO porque la competencia es conmigo , es con las ganas de sentirme bien . Ya no pasa por una cuestión estética, eso es cliché. Voy a vencer mi HAMBRE EMOCIONAL ( vía de escape a través de la comida puede ser por tristeza, por felicidad , por stress , por muchos factores ), escribió para luego continuar con su mensaje.

Tamara Bella reveló que no le gusta ir al gimnasio y se desafió a ir todos los días

“Lo importante es detectarlos a TIEMPO Y es por eso que voy a salir de mi zona de confort y me voy a comer al MUNDO (no literal jaja )porque nací para esto para BUSCAR MI MEJOR VERSIÓN en todo lo que hago y la comida no va a poder conmigo. La gente siempre va a decir que así estás bien, que lomazo que tenés, estás loca no se te ocurra adelgazar pero vos y solo vos sabes las noches que no podes dormir y das mil vueltas en la cama porque tenés el estómago muy dilatado de tanto comer, porque te diste vuelta con la comida o te pegaste el famoso ATRACÓN!”, continuó.

Y siguió contando datos de su vida privada: “Nunca fui bulímica ni anoréxica , nunca me drogué ,no consumí alcohol ni tabaco y dirías que chica saludable ! pero NO porque comer en exceso hasta no poder pararme también es una ADICCIÓN. Tengo una gran virtud y es que mi genética me acompaña pero no juego más con eso, porque por sobre todas las cosas está mi SALUD y tarde o temprano el cuerpo HABLA. Sé que muchas personas se van a sentir identificadas y me encantaría que juntos/as podamos hacerle frente. CON FUERZA , FOCO Y FÉ”.

“Es por eso que estamos armando algo especial para la gente como YO . Que empieza la dieta un lunes a la mañana y la termina el lunes a la noche , que se anota todo el año en el gym y va 3 veces con toda la furia. BASTA , no acepto más las EXCUSAS que me pongo a diario y no acepto que vos las pongas! Así que muy pronto van a tener NOVEDADES de este reto que estamos armando con mucho amor especialmente para VOS! RETO 21 DÍAS TAMARA BELLA. Levante la mano quien se suma a tener la mejor salud y cuerpo del condado? y si les pasa o les pasó algo parecido háganmelo saber”, publicó para motivar a sus seguidores.