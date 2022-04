Camilo y Evaluna Montaner pasan sus días en esta hermosa casa de estilo clásico y colonial

Camilo y Evaluna pasan sus días con Índigo y todo lo que realizan ahora es pensando en su familia de a tres. Por ese motivo decidieron instalarse en su nueva casa de Miami.

La hija de Ricardo Montaner está feliz con su maternidad que muestra orgullosa en las redes. Y el cantante colombiano ni hablar.

La nueva vida familiar les insume tiempo y más para supervisar la construcción y remodelación de su nuevo hogar, el cual hicieron a su propio gusto y sin tanto lujos. La casona lleva por nombre “La colmena” y cuenta con dos pisos, varias habitaciones y balcones con terraza; además de un gran patio que la rodea en que ya hay plantadas varias palmeras.

Así es La Colmena, la nueva casa de Miami de Camilo y Evaluna

Su estilo es clásico y colonial, con aberturas en formato de arcadas y las puertas y ventanas de madera con vidrio. En la planta baja de la casa hay un living con chimenea bien amplio; una cocina muy espaciosa de mobiliario color madera y una mesada larga.

La escalera que une las plantas de la propiedad revela que el estilo se mantiene en todos los ambientes, es decir que hay madera color natural por donde sea que se camine.

La Colmena es una casa austera y cómoda a la que seguramente vayan sumándole creatividad y artes en las paredes y distintos rincones.

El embarazo psicológico de Camilo

Camilo Echeverry fue el gran ganador de los Latin Grammy y sus premios no fueron el motivo por el que se volvió noticia. Es que se conoció que sufrió un embarazo psicológico antes de que Evaluna Montaner supiera que estaba en la dulce espera de su primer hijo.

Evaluna fue quien reveló la situación: “Estábamos viajando por Santiago de Compostela cuando de pronto Camilo se descompensó y causó gran preocupación a toda la familia. No enteramos que estaba embarazada porque, en España, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna… ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa”.

En el ciclo “A day in the live” sumó: “Yo decía: ‘No puede ser, no puede ser, no puede ser’. Pero fue y aquí está: baby Índigo”.

A la vez, el propio cantante explicó que padece el síndrome de Couvade, conocido en inglés como “symphonic pregnancy”, y consiste en que los síntomas de una mujer embarazada, de alguna manera, también los presenta el hombre.