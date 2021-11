Noche de sorpresas en “Masterchef Celebrity 3″: Charlotte Caniggia brilló y se llevó la medalla de oro

Este miércoles le tocó el turno de cocinar a los mejores participantes de la semana de “Masterchef Celebrity 3″; Donato de Santis fue el inventor del “desafío italiano” y dos de ellos recibieron el premio de las medallas.

Cathy Fulón, Gastón Soffritti, Mery del Cerro, Charlotte Caniggia, Mica Viciconte, Juariu y la Peque Pareto se surtieron de los ingredientes necesarios del mercado aunque varios se olvidaron de los esenciales. Como la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis que no sacó harina o el joven actor que no llevó huevos de gallina sino de codorniz que no le servirían para realizar la consigna.

Piadinas, arancinis y frittata fueron los platos que debieron elaborar cada uno de los participantes y sumar un ingrediente que el chef especialista en pastas pasó dejándole por las mesadas.

La noche fue de muchos nervios y calor ya que las masas no quedaban, varios hornos se apagaron y la presión del tiempo se hacía cada vez más fuerte. Aunque todos salieron airosos menos Gastón, quien se quedó con el delantal negro y es el primero de la tercera gala de eliminación que se verá el domingo por la noche.

Delantal negro para @gsoffritti 😔 Mirá lo que le dijo el jurado de #MasterChefArgentina en https://t.co/Wecvm4QrhE pic.twitter.com/AocjqnrkXH — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) November 25, 2021

Los mejores platos fueron los de Charlotte y Viciconte por lo que el jurado las reconoció con un premio especial.

Charlotte Caniggia y Mica Viciconte se quedaron con las medallas en Masterchef Celebrity 3

Charlotte Caniggia se llevó su primera medalla en “Masterchef Celebrity 3″: la de oro

Casi sin creerlo pero sí soñándolo, Charlotte recibió su primera medalla dorada en la competencia y se puso feliz. La mediática impresionó a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato con su gran interpretación gastronómica.

Primero ganó el mini desafío del bollo por lo que fue la única que pudo elegir el ingrediente extra. Fue por la stracciatella, un queso producido a partir de leche de búfalo.

Y a la hora de elaborar la comida, optó por unas croquetas fritas de cuatro quesos distintos con una salsa de pesto; una piadina con jamón, tomate, rúcula, mortadela y el queso mencionado más una frittata con espárragos.

El jurado le criticó un poco la presentación aunque le destacaron que sus preparaciones tenían sabores italianos. “Rellenos simples y buen trato del producto”, expresó Betular.

En el caso de Mica Viciconte, se llevó por segunda semana consecutiva la medalla de plata. Ella realizó una frittata de tomates confitados, morrón y condimentos; una piadina de colatura de anchoas, mortadela, huevo, rúcula, queso y verduras. Además de los arancinis de mix de verduras con arroz.