Dalma Maradona y su fuerte mensaje en el primer aniversario de la muerte de Diego: “Hace un año que el mundo es más horrible”

Este jueves 25 de noviembre se cumple el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona y su hija mayor sigue firme en su pedido de justicia para que lo dejen descansar en paz. El mundo entero se vio sacudido cuando se hizo pública la noticia del fallecimiento del astro del fútbol y los homenajes nunca tuvieron pausa.

Dalma Maradona esperó que se cumplieran las 00 de este día para escribir en las historias de Instagram un corto pero contundente mensaje. Eligió una foto de Diego vistiendo la camiseta de la Selección Nacional Argentina, se lo ve joven y en un primer plano.

“Hace un año que el mundo es más horrible porque vos no estás en él...”, escribió primero Dalma, quien nació en 1987 cuando El Diez y Claudia Villafañe gozaban de un matrimonio soñado.

Dalma y Gianinna Maradona se volcaron a las redes para pedir justicia por la muerte de Diego Armando Maradona

Y agregó en letras mayúsculas: “Justicia es lo único que pido”. En la siguiente historia repitió la postal pero solo se limitó a publicar el hashtag que dice Justicia por Diego Maradona.

Según se sabe, durante este primer aniversario de la muerte de Maradona habrá un montón de tributos en su nombre y la madre de Roma agradeció las iniciativas y aclaró que ella no participará de ninguna. En un video que publicó se la escucha decir: “Hola a todos. Hago esta historia porque muchas personas me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mi papá el 25 de noviembre. Y yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí ese día es el peor día de mi vida, que yo lo tengo totalmente anulado. Y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido”.

“Siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mi papá, a mí me va a encantar participar. Pero siento que ese día no es para homenajear ni conmemorar ni mucho menos festejar. Gracias”, comentó ante sus más de 1.7 millones de seguidores de Instagram.

Además, compartió una señal de su padre horas antes de cumplirse la fecha aniversario.

Gianinna Maradona y el mensaje para Diego Armando Maradona

Si bien la hija más chica de Diego y Claudia aun no comparte ninguna publicación en las redes por el primer año sin su papá, todos estos días ha subido postales del futbolista y DT con ella de pequeña, en los que dejó ver el dolor de su alma por la muerte repentina de Maradona.

“Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mi, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que TENGO que tener me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga justicia tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado. Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble”, comienza la reflexión de la hija más chica del matrimonio.

“Vivir sin vos cada día cuesta más, desde que partiste hablan de vos hasta los animales. Te debo vivir en paz, ser feliz, y hacerlo feliz a tu Rey. Lo sé. Perdón x las situaciones que tuviste que ver. Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos, o más. Ni siquiera sé eso”, agregó.

“El tiempo terminó dándome la razón, pero de nada vale si vos ya no estás. Hubiese preferido no tenerla. Me consuela saber que siempre te dije TODO. Todo y más. Abrazo tus enojos y me abrazo los míos. Sin entender solo aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos. En un mundo repleto de hipócritas los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de puta”, sumó para luego continuar.

“No me voy a rendir, la 10 en la espalda nunca la lleve pero tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mí. Más quieren verme caer más me voy a levantar, en definitiva caerse tmb es volar un instante. Te amo y te voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar! Gracias por seguir sosteniendo desde allá!”.

Y en un párrafo aparte le agradeció a Villafañe y a su hermana Dalma: “Gracias por ellas, y GRACIAS x la familia de tus fanáticos que me hacen sentirte un poquito mas cerca! Tu legado x el mundo, tu legado como bandera! TE AMO ARMANDO DE MI ALMA!”.