Un año sin Diego: el mendocino más fanático de Maradona muestra el santuario en honor al 10

Ya pasó un año. Fueron 365 de pensar que la partida física de Diego Armando Maradona es mentira y que en cualquier momento va a salir hablando de fútbol o apareciendo en el entrenamiento de Gimnasia La Plata para una nueva fecha de la Liga Profesional… pero no pasó un año que “Pelusa” no está entre nosotros y hay muchos que lo extrañan mares.

Una de esas personas es Luis Gerardo Cornejo, un maradoneano de la primera hora que sufrió la partida de Diego, pero que lo recuerda todos los días gracias a los recuerdos físicos que tiene en su casa: tatuajes, delantal para el asado, camisetas, banderas, copas, parrillas, habanos, camperas, heladeras, gorras o cualquier superficie donde se pueda plasmar la imagen del 10.

Junto con su mujer Verónica y sus hijas le abrieron las puertas de su hogar a Los Andes para mostrar el pequeño santuario que armó en honor a Diego: “se me ocurrió tener todo de Maradona es porque quería demostrar, a través de los objetos, lo de Diego significa para mí y para dejarles todos estos recuerdos a mis hijas”.

“Lucho” es un tipo de pocas palabras, un empleado de comercio que se “enamoró” de Maradona en el Mundial de Italia 1990 y de ahí no lo abandonó hasta el último suspiro y que no lo hará hasta la eternidad.

“Para mí Diego significa todo, es mi ídolo y nunca habrá otro jugador como él. Todavía no caigo sobre su muerte”, cuenta con mucha emoción.

“El día del fallecimiento estaba en el trabajo y un compañero, también fanático de Diego, vino y me contó. Realmente no lo podía creer, revisé todas las redes sociales para confirmarlo. No lo podía creer, estuve todo el día como en shock”, asegura este hincha del Deportivo Maipú que “tuneó” todas las camisetas con el 10 y el Maradona en la espalda.

Luis Gerardo Cornejo hincha de Maipú fanático de Diego Maradona. Foto: Marcelo Rolland

Este primer aniversario del fallecimiento de Maradona no será un día más en la vida de Cornejo: “la verdad es que no voy a querer ni pensar en el día, es un vacío muy grande, está conmigo en mi corazón y en mis sentimientos. Me duele pensar que no lo voy a ver más”.

Hablando de camisetas, “Lucho” asegura tener más de 40 camisetas y remeras de Maradona, de las cuales dos fueron firmadas por Diego (las tiene enmarcadas en su casa), después de esperarlo 16 horas en el aeropuerto cuando vino a jugar al Showball: “Estuve 16 horas esperándolo en el aeropuerto cuando vino a jugar al Showball. Pregunté en los dos canales de televisión de Mendoza y en el aeropuerto, pero en ninguno me pudieron asegurar que iba a venir, así que me quedé con un grupo de gente y cuando aterrizó el avión le gritamos y Diego se acercó hasta la valla, nos firmó las camisetas y me pude sacar una foto. Fue un momento único”, asegura.

Luis Gerardo Cornejo hincha de Maipú fanático de Diego Maradona. Foto: Marcelo Rolland

Uno de los trofeos que tiene en su casa es una bandera que tiene 20 años y que pintaron con sus amigos del barrio: “la bandera es del Club Deportivo Maipú, del barrio Bahía Blanca, y con un grupo de amigos la pintamos a mano hace más de 20 años y todavía la conservo”.

Este 25 de noviembre no será uno más, será el primero sin Maradona y todos los futboleros lo sufriremos un poco, pero “Lucho” seguramente un poco más.