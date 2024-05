Rafael Di Zeo y su relato del micro de Boca con armas camino a Córdoba: “Nunca estuve detenido ni demorado”

Camino a la semifinal entre Boca y Estudiantes de La Plata, por la semifinal de la Copa de la Liga en Córdoba, la Policía frenó una caravana de micros de hinchas xeneizes y en uno, en el que estaba parte de La Doce y entre ellos Rafael Di Zeo, encontraron cuatro armas de fuego, una de ellas limada, y detuvieron a 59 de las 60 personas que había en el vehículo. ¿El faltante? El líder de la barra, que aportó otra versión del hecho del que aseguran que escapó.

En un diálogo con el canal de YouTube AZZ, Di Zeo declaró: “Iba en los micros de Boca para Córdoba, en el último peaje los pararon para revisar, yo bajo en uno y me pongo a hablar con la Policía. Empiezan a revisar y en un momento baja uno y dice que encontró un arma en el piso de arriba”.

Si bien la versión oficial señala que él estaba en ese micro pero se subió a una camioneta y se escabulló del lugar, Rafa lo desmintió: “Empiezan a dar vueltas, me preguntan a mí y le digo que no tengo la menor idea. Quedé sorprendido. Me dice a mí que había que buscar al responsable y le digo que yo lo busco. A todo esto, siguen revisando y encuentran un arma más”.

Y agregó: “Entonces agarré, junté a la gente que tenía que juntar y les dije: ‘Los que dejaron esto acá, se hacen cargo, porque no puede ser que tienen que pagar los demás por dos pelotudos que no les da la cabeza’. Se pusieron de acuerdo y dos de las personas se iban a hacer cargo de lo que habían encontrado”.

🗣️ Las palabras de Rafael Di Zeo tras su supuesta detención: "Esperaba que pase esto con Bullrich"



💬 "Es mentira que estuve detenido. Querían mi cara para hacer un circo conmigo. Yo no estaba en el micro que detuvieron”, lanzó.https://t.co/9DFcVfQNFK pic.twitter.com/F2OyrsCS7f — Haceinstantes (@Haceinstantes) April 30, 2024

En tanto, Rafa aseguró que, al ya haber identificado a los responsables, se fue caminando a una estación de servicio, se tomó un café y lo llamaron. “Me preguntaban dónde estaba y me decían que tenía que estar ahí porque era parte del quilombo. ‘Estás equivocado’, le dije”, añadió en AZZ.

🚨 El Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó que fue retenido un grupo de 60 barras de Boca, entre los cuales estaba Rafael Di Zeo



"A raíz de este hecho se retuvo a 60 personas, dando intervención a la Fiscalía de Rio Segundo.

Dentro de este grupo de personas se encontraba… pic.twitter.com/VwC4QDOsQC — Diario Olé (@DiarioOle) April 30, 2024

Y sumó: “Yo no era parte. Encontraron dos armas, todo bien, me preguntaste quiénes eran los responsables, están ahí. ¿Para qué me querés a mí? ¿Para hacer circo? Me amenazaron por teléfono. Yo no iba a ir porque no tenía nada que ver, hice lo que me pidieron que fue buscar a los dos responsables”.

Además, el líder de La Dice afirmó que “subieron a 50 personas a un micro y los llevaron a la fiscalía cuando 48 no tienen nada que ver”. Y manifestó al respecto: “Aparte me metieron a mí que no estaba, porque no quería volver. Querían la foto mía. Esa es la realidad. Nunca estuve detenido ni alguien me dijo que estaba demorado. Nada”.

El hincha de Boca debería dejar de admirar a Rafael Di Zeo, como todos los hinchas deberían dejar de admirar a los barras de su respetivo club, pero es la cultura del Aguante de @MartinSouto y compañía.pic.twitter.com/SqHnTTxuKL — J̷o̷r̷g̷e̷ (@buamdenjorge) April 30, 2024

Rafael Di Zeo acusó que “quisieron instalar que tenía un arma” y expresó: “Revisaron tres o cuatro de los ocho micros. Sabíamos que algo de esto iba a pasar, era cuestión de tiempo nada más, le estaban buscando la vuelta. Ya nos avisaron, pero uno no cree que lo iban a armar”.

“Yo estaba parado y rodeado por todos ellos. Cuando aparecen las armas, me detienen en el momento si tengo algo que ver, pero no fue así. Después cambiaron la pelota y metieron a todo el micro en vez de llevarse a los dos que se hicieron cargo. Y me quieren meter a mí porque estuve en el lugar. Y no es así”, sentenció.