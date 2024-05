Empresarios mendocinos urgen a senadores para que se apruebe la Ley de Bases

Las principales entidades empresariales de Mendoza han alzado su voz a través de un comunicado conjunto con carácter de “urgente”, en el que exhortan a los senadores nacionales a aprobar sin demoras el proyecto de Ley Base y el de Paquete fiscal que se encuentran sobre la mesa.

Este llamado, sin distinciones partidistas, aboga por la responsabilidad y el “sentido patriótico”, buscando impulsar la concreción de una herramienta que entienden como crucial para el desarrollo de la economía.

En un contexto complejo en la cámara alta del Congreso la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y la Unión Industrial de Mendoza (UIM) hicieron un llamado a la “conciencia” y al “compromiso” de los todos los representantes del pueblo con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo.

“Es urgente e imperioso que se encuentre el consenso necesario para que esto se concrete, abogando para que los representantes del pueblo dejen de lado intereses personales o disputas políticas en pos del bien común”, reza el documento que fue dado a conocer el martes por la mañana.

“La situación económica es acuciante y el esfuerzo que está realizando el conjunto de los argentinos merece que también lo hagan sus representantes. Necesitamos enfocarnos en las soluciones de fondo que vuelvan a traer bienestar y crecimiento, en beneficio del conjunto”, agrega el texto bajo el nombre: “Ley Bases: esperamos una actitud responsable de los Senadores Nacionales y una pronta aprobación”.

Jorge Mosso, presidente de AEM, señaló que "todas las transformaciones y reformas necesitan de leyes en las cuales apoyarse". / Foto Archivo Los Andes

Consenso y soluciones concretas

Los empresarios entienden que tanto el proyecto de Ley Bases como el Paquete fiscal no son meras formalidades, sino herramientas vitales para sentar las bases de un desarrollo sostenible y equitativo en un momento donde la reconstrucción económica se presenta como una tarea impostergable. Es por eso que apelaron a “encontrar consenso y avanzar hacia soluciones concretas”.

“No sólo son necesarias las herramientas que promueve este proyecto de ley en aspectos fiscales, económicos, regulatorios y administrativos, sino que su aprobación será una muestra de confianza y de funcionamiento de las instituciones, que permitan reconstruir la credibilidad de nuestro país”, expresaron las seis entidades en el documento fechado el 14 de mayo.

“Creo que estamos en un camino de transformación y todas las transformaciones y reformas necesitan de leyes en las cuales apoyarse. Son herramientas que hay que darle al Gobierno para producir cambios en materia económica”, explicó Jorge Mosso, presidente de AEM. “Después se verá la reglamentación de dicha ley y los intereses particulares de cada sector. Pero inicialmente, si el Gobierno no tiene herramientas, es poco lo que se puede hacer desde nuestra visión”.

Mientras que al ser consultado por el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), Mosso comentó que falta reglamentarlo en forma minuciosa, pero “creo que dentro de la herramienta es una parte importante para las grandes inversiones, sobre todo en materia de industria, minería e inversiones que requieren un gran volumen de capital”.

Eduardo Pulenta, titular del Consejo Empresario Mendocino, señaló que "Desde el Consejo creemos que el país necesita cambios profundos, son 20 años de estancamiento". / Foto: Archivo Los Andes

Señales de confianza

“Es momento de que la política muestre una clara señal a los ciudadanos que lo votaron de que son capaces de ponerse de acuerdo por el bien de todos, lo que debe primar por encima de cualquier otro interés particular. (…) Solo así volveremos a colocar a la Argentina en la senda del desarrollo económico y reducción de la pobreza”, concluyó el comunicado de las entidades empresariales.

“Entre la Ley Bases y el DNU 70/2023 (que está vigente) vemos una infinidad de transformaciones positivas para el régimen legal argentino. Eliminando regulaciones innecesarias y facilitándonos la vida a todos. Desde la producción, esto significa mayor eficiencia y competitividad”, sostuvo Matías Díaz Telli, titular de la UIM.

Mientras que al entrar en terreno fiscal, agregó que “serán buenos la moratoria y el blanqueo” pero se cuestionó si este ¿será el último?. “Si la reforma fiscal integral no se hace en este mismo período político creo que estamos condenados”, subrayó. Porque entiende que se hace fundamental una reforma que baje la carga impositiva y la simplifique. “El sistema tributario es muy complejo además de gravoso. Con la moratoria y el blanqueo van a entrar muchos recursos”.

“Obviamente no nos gusta que vuelva impuesto a las ganancias. Porque eso afecta el bolsillo del asalariado. Entiendo que ha sido una necesidad de los gobernadores que (no muy buenos administradores algunos, ni muy lúcidos cuando apoyaron la quita de este impuesto) se han visto muy perjudicados, Nos gustaría que tuviese pisos más altos, para que no afecte tanto al bolsillo. Igual espero que el nuevo régimen funcione mejor que el anterior y no se preste para politiquería barata”, puntualizó Díaz Telli.

Eduardo Pulenta, presidente del CEM, enfatizó que “desde el Consejo creemos que el país necesita cambios profundos, son 20 años de estancamiento, comparado con nuestros vecinos, como Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, la nueva Ley Bases, desregula la burocracia estatal, incentiva la inversión, evita el éxodo de capital, provee los dólares para crecer, incentiva el trabajo registrado de los privados”.

Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, dijo sobre el impacto de la ley "Desde la producción, esto significa mayor eficiencia y competitividad". / Foto Archivo Los Andes.

Eficiencia y carga fiscal

El empresario y economista Federico Pagano compartió su visión sobre el proyecto de Ley, detallando los puntos clave y las posibles implicaciones para la economía y el mercado laboral del país. “En general se está apuntando a la eficiencia del Estado y de la carga fiscal”.

Señaló que la ley propuesta busca establecer nuevamente el impuesto a las ganancias como una forma de financiar a las provincias. Sin embargo, expresó su preocupación por el impacto que esto podría tener en los salarios de los trabajadores, especialmente aquellos que caerían en la cuarta categoría impositiva. “El problema es que el piso es muy bajo. Uno debería pensar en un piso de 5.000 dólares hacia arriba, antes las escalas eran muy cortas y muy rápido llegaban los contribuyentes al 35%”.

En cuanto al blanqueo de capitales, el economista lo describió como un interesante, pero planteó dudas sobre su efectividad y el posible uso indebido de los fondos blanqueados. Además, resaltó la necesidad de fomentar la inversión y la actividad económica, incentivando a los argentinos a sacar sus fondos del colchón y ponerlos a trabajar en el mercado. Mientras que en materia fiscal señaló que “es fundamental ajustar los niveles de facturación del monotributo para que el sistema funcione adecuadamente, especialmente en un contexto inflacionario donde muchos contribuyentes se ven desfavorecidos”.

Por último, en cuanto a la urgencia de la aprobación de la Ley de Bases, Pagano advirtió sobre la crítica situación económica que enfrenta Argentina y la necesidad de medidas para desbloquear el mercado laboral. “Creo que se va a aprobar, porque sería políticamente incorrecto para la oposición rechazarla; quedarían expuestos por no brindarle las herramientas para que el presidente haga lo que dijo que iba a hacer en campaña. Por otro lado, Argentina no llegó a la situación en que está por casualidad. Todo lo que se hizo en el pasado, sobre todo en los últimos años, es lo que nos llevó a esto”.

Seguí leyendo