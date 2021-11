Gastón Soffritti se enojó con sus compañeros en Masterchef Celebrity 3: “Son todos unos egoístas”

En la noche del miércoles en “Masterchef Celebrity 3″ se vivió una de las galas más competitivas, con múltiples desafíos iniciales relacionados a la gastronomía italiana, que dejó a más de uno en la cuerda floja.

Uno de ellos fue Gastón Soffriti, quien se mostró muy enojado con sus compañeros, luego de que los mismos lo dejaran sin ingredientes al ingresar al supermercado.

“No hay más huevos, cómo hago una masa sin huevos. Son ingredientes fundamentales”, le comentó el actor a Santiago del Moro y luego agregó indignado: “Son todos unos egoístas, no piensan en el último que viene y se llevan todo”.

Tras este traspié al actor no le quedó más opción que pedirle prestado al resto de las celebridades algunos huevos para continuar su preparación y sorprender al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Finalmente, esto no le alcanzó a Gastón Soffritti y en el momento de las devoluciones se llevó algunas críticas por parte del tribunal, como la de Martitegui, quien definió a su preparación como “Incomible” y que se llevó la mención de ser el peor plato de la noche y fue enviado directamente a la gala de eliminación del próximo domingo, para asegurarse un lugar en la cuarta semana de competición.

Recordemos que al inicio del certamen culinario, Gastón se mostró angustiado y compartió su mayor miedo: “Eso es algo que me tortura, me despierto todos los días a las 4 de la mañana pensando en recetas y en si me voy primero. No, por favor”, expresó Soffritti frente a cámara.

Finalmente no fue el primero en marcharse, ya que ese lugar lo ocupó el humorista José Luis Gioia. Mientras que en esta última semana, el participante que abandonó las cocinas más famosas del país fue el exfutbolista Héctor Enrique.