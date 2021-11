La angustia de Gastón Soffritti al participar de Masterchef Celebrity 3: “Me tortura”

Este lunes se estrenó la tercera temporada de “Masterchef Celebrity” y entre las 16 celebridades que participan ya se vislumbran algunos de los candidatos a coronarse como el mejor cocinero. Entre los concursantes más destacados se encuentra Gastón Soffritti, quien reveló el temor que siente al participar en el reality.

Luego de que Santiago del Moro advirtiera a los participantes que el peor plato del miércoles llevaría a su autor a la gala de eliminación, el actor decidió compartir su mayor miedo: “Eso es algo que me tortura, me despierto todos los días a las 4 de la mañana pensando en recetas y en si me voy primero. No, por favor”, expresó Soffritti frente a cámara.

Gastón Soffritti confesó su mayor miedo en "MasterChef Celebrity 3"

Recordemos que en la última gala, Gastón estuvo a un paso de vestir el delantal negro ya que su plato no convenció al jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui. Fue este último quien en el momento de las preparaciones se acercó al artista para asesorarlo. “Voy a hacer un risotto con camarones”, dijo el actor cuando Germán expresó sorprendido: “¿Risotto? ¿No viste las temporadas anteriores vos? Cada vez que se hace un risotto se arma un escándalo acá”, le contestó el jurado, tajante.

Luego, mientras degustaban su plato se llevaron una no muy buena impresión, ya que al joven le tocaba preparar un plato japonés y terminó presentando una preparación proveniente de China.