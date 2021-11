Masterchef Celebrity 3 despidió a su segundo participante y Charlotte Caniggia expresó su tristeza: “Se fue mi único amigo”

En la noche del domingo “Masterchef Celebrity 3″ tuvo su segunda gala de eliminación y Paula Pareto, Tití Fernández, Luisa Albinoni, Enrique “Negro” Enrique, Catherine Fulup, Mery del Cerro, Denise Dumas y Charlotte Caniggia se enfrenaron para continuar en las cocinas más famosas del país.

El difícil desafió de la noche que impuso el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, consistía en la elaboración de un “pollo al disco inolvidable”, en el que el pollo, la cebolla, los morrones y los dientes de ajo sean los ingredientes principales.

Mientras los concursantes se encontraban en el medio de la prueba, el jurado interrumpió para darles novedades en el medio de sus preparaciones con una nueva orden: “Van a tener que preparar tres tortas fritas”.

Tras esta dura prueba, llegó el momento de la degustación y de las posteriores devoluciones, que dieron como resultado que La Peque, Tití y Luisa tengan los platos más destacados de la noche. Por otra parte, el jurado seleccionó a tres celebridades entre las que se definiría el segundo eliminado del reality: “Charlotte, el Negro y Mery del Cerro, uno de ellos hoy abandona el certamen”, expresó Betular, que luego sentenció: “Uno de ustedes lo hizo menos peor y es el que se salva, Mery del Cerro”. Tras una breve pausa, el pastelero comentó la noticia más esperada: “Quien abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es...Héctor”, anunció Damián.

Héctor Enrique se despide del reality

Esta noticia causó mucha tristeza entre sus compañeros, quienes resaltaron el compañerismo del exfutbolista campeón del mundo, entre los que se destacan las palabras de Charlotte: “Estoy feliz pero a la vez triste porque el Negrito era mi amigo, mi único amigo acá”, expresó la hermana de Alex, que luego dijo con tristeza: “Lo voy a extrañar”.

Por su lado, Enrique se despidió de sus compañeros y del jurado con nobles palabras: “Que yo esté parado acá, ya me siento campeón. Lógicamente yo no sé cocinar, pero lo hice con el corazón. Conocí personas maravillosas y voy a extrañar muchísimo, pero las reglas son claras. Estoy feliz de la vida de aceptar este desafío y acá nadie te regala nada, y me parece perfecto”, dijo el flamante eliminado. Y cerró: “Me voy amargado, triste, pero pertenezco a esta familia y eso me pone feliz de la vida”.

De esta forma, siguen en carrera Paula “Peque” Pareto, Catherine Fulop, Denis Dumas, Luisa Albinoni, Marcela “La Tigresa” Acuña, Joaquín Levinton, Tomás Fonzi, Gastón Soffritti, Miguel Ángel “Tití” Fernández, Micaela Viciconte, María del Cerro, Victoria “Juariu” Braier, Charlotte Caniggia y Paulo Kablan.