Evaluna Montaner reveló que Camilo tuvo un “embarazo psicológico”

Camilo Echeverry fue el gran ganador en la noche de los Latin Grammy. Pero no solo se convirtió en noticia por eso, sino también por la revelación de que sufrió un embarazo psicológico antes de que Evaluna Montaner supiera que estaba en la dulce espera.

“Estábamos viajando por Santiago de Compostela cuando de pronto Camilo se descompensó y causó gran preocupación a toda la familia. No enteramos que estaba embarazada porque, en España, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna… ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa”, detalló la hija de Ricardo Montaner en el ciclo “A day in the live”.

“Yo decía: ’No puede ser, no puede ser, no puede ser’. Pero fue y aquí está: baby Índigo”, comentó por su parte el artista colombiano, a la vez que aseguró que tenía “náuseas todo el rato”.

En ese sentido, Camilo explicó que actualmente padece el síndrome de Couvade, conocido en inglés como “symphonic pregnancy”, y consiste en que los síntomas de una mujer embarazada, de alguna manera, también los presenta el hombre”.

Claro que las reacciones de los usuarios de Twitter no tardaron en llegar, y enseguida la red del pajarito se llenó de memes en tono de burla hacia el cantante.

Los memes a Camilo luego de que trascendiera que tuvo un embarazo psicológico.

