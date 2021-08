Vera Spinetta protagoniza El reino: “Soy una persona de fe, pero no logro encasillarme en algo particular”

Una de las nuevas producciones más esperadas de Netflix incluye un elenco increíble de actores argentinos. El Reino, la nueva ficción que llega a la plataforma el próximo 13 de agosto, ha sembrado miles de expectativas.

La historia se sitúa durante el cierre de una campaña electoral. La fórmula, compuesta por un empresario y un pastor de la iglesia evangelista sufre un hecho inesperado: el candidato a presidente es asesinado. Ahora su compañero de fórmula tiene la posibilidad de convertirse en presidente.

Política, religión y crímenes son algunas de las temáticas que se abordarán en esta nueva serie, protagonizada por Diego Peretti, Mercedes Morán, el Chino Darín y Vera Spinetta. Al elenco también se suman Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Nancy Duplaá.

“Me parece que es develar un montón de cosas que pueden pasar en el mundo, los seres humanos tenemos mucha luz y oscuridad, y depende del camino que tomes es ir para un lado o para el otro”, cuenta Vera Spinetta conversando con el diario.

“Va a ser movilizador porque aborda puntos picantes y vas a estar ahí esperando que en un punto se aclare, te va llevando y trayendo. Me parece que es una ficción que aborda temas muy profundos y los toca con profundidad. En este caso, se mete a fondo y representa las oscuridades que puede haber en este mundo.”

La joven interpreta a una de las hijas del Pastor (Peretti). Y aunque se trata de una familia ligada a la religión, su personaje es el único que se encuentra fuera de un mundo dedicado a la devoción.

El reino, la nueva serie de Netflix. NETFLIX | NETFLIX

Ana es la única hija que no se encuentra inmersa en la religión. Más bien, su relación es económica, ya que su papel es ser la contadora de la iglesia de su padre.

“Me parece que ella, así como todos los personajes, tiene un pasado que pesa, tiene oscuridades y luminosidades. Ella tiene un gran dilema que es: abandonar ese lugar que le dieron y que en algún punto le pesa, o rendirse y quedarse allí. Es un dilema desde el corazón, como ¿los abandono o no?”

Vera Spinetta y su personaje en El Reino

Vera desarrolla un personaje muy diferente a los miembros de su familia ficticia. Siendo la única que se encuentra inmersa en la Iglesia, aunque ajena a la religión en sí, batalla con diferentes situaciones personales.

Ella lo describe como “un personaje muy inocente”, al que le cuestan ciertas cosas que “no resolvió, y a través de la serie vemos cómo ella se va fortaleciendo con situaciones o no.”

El reino, la nueva serie de Netflix. NETFLIX | NETFLIX

Con una forma muy natural de encarar a su Ana, la actriz y cantante explica que algo de la inocencia de su personaje la interpela. “Esto de que el amor va más allá de todo, el amor de la familia más allá de las cosas que a uno pueden no gustarle o no estar de acuerdo. Hay algo que supera todo y es el amor. Eso es algo que tenemos en común.”

Aunque su contraparte radica en la religión. Ana, siendo hija de un pastor y una pastora que han dedicado su vida a la Iglesia Evangelista, tiene ciertos patrones o estándares que Vera debió profundizar para darle vida.

El reino, la nueva serie de Netflix. Marcos Ludevid/NETFLIX | Marcos Ludevid/NETFLIX

“Fue criada en un ámbito de fe y religiosidad que desconozco, y en el que me tuve que adentrar. Entender por qué ella rechaza esto, qué son las cosas que no le cierran de eso. No es una rebelde porque sí, hay razones internas, entender de dónde viene y hacia dónde va.”

- En cuanto a la fe, ¿fue algo que formó parte de tu vida?

- Soy una persona de fe, pero no logro encasillarme en algo particular. Soy una persona de mucha fe de verdad, y eso si me lo inculco la familia. No me importan los nombres, los rótulos, el contexto en sí. Creo en un montón de cosas, como creo en la naturaleza, las personas, el amor, el arte, la transformación, pero si me cuesta pensar que esto esta delimitado y entro acá. No me hallo en una religión.

El reino, la nueva serie de Netflix. NETFLIX | NETFLIX

- Un concepto que se da en la serie es esto de “la fe ciega”. Apenas sucede algo, el primer impulso es rezar. ¿Cómo se vivió esto en un set donde quizás no todos son devotos?

- Un poco fue construir a Ana y me parece que todos, desde la religiosidad y la “no” religiosidad, adentrarse en el movimiento evangelista, entender que se propone y entregarse a esto. En mi caso, Ana lo rechaza por lo que en algún punto era un poco más fácil, quizás en los demás ir de lleno a la fe fue difícil, porque todo termina recayendo en eso.

- ¿Cómo fue el trabajo en el elenco?

- Se dio una relación muy amena, aparte nos vimos atravesados por la pandemia. En la mitad del rodaje tuvimos que parar meses, en el medio fui madre de nuevo, volví al set con un bebito de un mes y medio. Fue muy hermoso reencontrarnos, lo que armamos y me parece que armaron un súper equipo, hermoso de corazón y muy profesional. Fue todo muy ameno, imaginate que para llevar un bebito tan chiquito al rodaje (ríe).

El reino, la nueva serie de Netflix. Marcos Ludevid/NETFLIX | Marcos Ludevid/NETFLIX

- ¿Se ha conversado la posibilidad de una segunda temporada?

- No hay nada confirmado, me encantaría que haya una segunda temporada y muchas más. Yo creo que sí, ojalá, no hay nada confirmado igualmente.

- ¿Qué te llevas de aprendizaje de esta experiencia?

- Me parece que el profesionalismo fue un ejemplo del rodaje. Cómo cuando todos tiran para el mismo lado, que eso muchas veces pasa y en mi vida me he encontrado con muchas situaciones así, pero en este caso nos cuidamos mucho entre todos. Con la pandemia nos cuidamos entre todos, lo llevamos a cabo en termino y forma por la responsabilidad que cada uno tomó y cómo nos cuidamos todos. Era una producción muy grande, con mucha gente, pero todos tiramos para el mismo lado.

El reino, la nueva serie de Netflix. Marcos Ludevid/NETFLIX | Marcos Ludevid/NETFLIX

Maternidad, amor y algo más

La segunda mitad del 2020 fue demasiado intensa para la actriz. Vera Spinetta lanzó su primer disco solista “Terso”, fue mamá por segunda vez y lanzó su libro, todo en cuestión de algunos meses.

Con una agenda ajustada, que promete muchas mamaderas y un amor familiar muy fortalecido, la hija de Luis Alberto Spinetta transita un momento en su vida digno de recordar.

Así, la multifacética artista asegura que encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es la clave del éxito. “Me parece que todo esto de la entrega al mundo profesional esta basado en mi caso, en mi vida personal. Trato de vivir muy en el presente, en el día a día”, asegura.

“Soy una persona que necesita hacer una cosa a la vez porque necesito ponerles toda mi atención a las cosas. Me enfoque en el libro un montón de tiempo y fue ahí, me enfoque en el disco y fue ahí. Intento dedicarle toda mi atención a una sola cosa, termino algo y empiezo otra cosa que me gusta, y a la vez ir mechando eso con mi vida personal.”

Respecto a la maternidad, contó los detalles de esta nueva etapa que transita junto a Juan Saieg, vocalista de Usted Señálemelo.

“Juan es un animal en todo sentido. Es una persona totalmente entregada a lo que hace, ya sea como padre, como pareja, como músico. Lo admiro, más allá del amor que le tengo y que es mi amor y mi compañero, profesionalmente lo admiro un montón”, admite.

“Es una persona que trabaja en la música porque ama, tiene pasión y pocas veces lo he visto. Lo he visto en mi padre y lo he visto en Juan, es muy entregado a ello.”

Obviamente, salió la pregunta de si próximamente habrá algún material musical de parte de ambos. “Creo que en algún momento haremos algo juntos, pero sin presiones”, aseguró.

Y agregó: “Estamos viviendo esta nueva experiencia de ser madre y padre juntos, amoldándonos a eso. Cuando estemos con tiempo de investigarnos que, si bien cada cosa que hacemos la compartimos con el otro, nos acompañamos y nos ayudamos muchísimo en los procesos creativos, hacer algo juntos lleva un tiempo que esta bueno no forzar.”