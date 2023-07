Novedades: “Bailando 2023″ llega con cambios impensados para el desarrollo del certamen

El esperado Bailando 2023, se acerca rápidamente. Este renombrado certamen regresa bajo la conducción de Marcelo Tinelli y se transmitirá a través del canal América TV. En esta edición, los espectadores pueden esperar una serie de sorpresas y novedades que prometen hacer de la competencia una experiencia única y emocionante.

Bailando por un sueño.

Sin duda, el programa contará con una amplia variedad de participantes que garantizarán una competencia llena de diversidad y entretenimiento. Hasta el momento, se han confirmado una serie de destacadas figuras que participarán en el programa. Entre ellos se encuentran Luciano El Tirri, Fernanda Sosa, Julieta Castro, Guido Zaffora, El Conejo, Coti Romero, Coki Ramírez, Anabel Sánchez, Flor Vigna, Noel Barrionuevo, Romina Uhrig, Charlotte Caniggia, Lourdes Sánchez, Camila Homs, Eva Bargiela, Romina Malaspina, Tomás Holder, Kennys Palacios y Maxi De la Cruz.

Marcelo Tinelli tiene casi equipo completo para el Bailando 2023.

En paralelo a esto, con el correr de los días se dan a conocer nuevos detalles de lo que será esta nueva edición. El pasado lunes fue Ángel de Brito el encargado de anunciar un cambio muy importante: “Este año, todos los participantes van a poder elegir las canciones y los ritmos que bailan”.

Ángel de Brito habló en "Intrusos" sobre los cambios en el Bailando.

Luego de esto explicó la forma en que se llevara a cabo esta gran modificación que ayudará a los famosos que formarán parte del mismo. “Todos los participantes, que serán 30, antes de que comience el concurso van a llenar un formulario y van a elegir los ritmos y en qué orden los quieren hacer. Tambien van a elegir una lista con canciones. Van a haber solo cuatro ritmos impuestos por la producción”, aclaró De Brito.

En forma de apoyo a este gran cambio, el conductor de LAM aseguró que le encata porque “cada pareja va a dar lo mejor que cree que tiene”.

Los “mendigos del bailando: los ex Gran Hermano que suplican que los llame Marcelo Tinelli

El Bailando 2023 está cada vez más cerca y algunos “famosos” están desesperados por ser convocados por la producción de Marcelo Tinelli al programa que desde este año se emitirá por canal América. El caso más llamativo es el de Ariel Ansaldo, el ex Gran Hermano que hasta se disfrazó para llamar la atención del conductor y no para de mandar mensajes por sus redes sociales.

“No, no me llamaron, pero al menos voy a estar en la tribuna. ¡Vamos Coty y Cone, Maxi y Tini, Juancito! ¡Vamos! Voy a traer los carteles”, respondió Ariel a los gritos.

