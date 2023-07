A esto se dedica actualmente Hernán Piquín, bicampeón junto a Noelia Pompa del Bailando por un sueño

Muchos recordamos la histórica pareja que formaron Hernán Piquín y Noelia Pompa en el Bailando 2011, el cual ganaron siendo una de las duplas más queridas de la historia del concurso de baile que conduce Marcelo Tinelli.

Piquín se ganó el cariño y reconocimiento del público a raíz de sus consagraciones en el Bailando por un Sueño de las ediciones 2011 y 2012. De todas formas, el bailarín que se convirtió en una personalidad famosa dejó de estar bajo la lupa de la farándula argentina.

Esto hace actualmente Hernán Piquín, bicampeón del Bailando por un sueño.

El oriundo de Los Polvorines tuvo años de absoluta gloria y éxito en la TV nacional siendo el primer bicampeón del Bailando, ambos con Noelia, que este año volverá a ser parte. En 2014 llegó a una nueva final, pero la perdió con Anita y “El Bicho” Gómez.

Desde entonces, comenzó a crecer en su carrera como bailarín y brindó shows musicales aclamados como el de Freddie, que estaba inspirado en el músico Freddie Mercury, y en otros como Signum, Let it Be y Dionisio.

Dejó atrás sus apariciones en televisión

Hernán Piquín optó por alejarse de la televisión y poner el enfoque en su carrera como bailarín. De hecho, no suele brindar demasiadas entrevistas y está enfocado en El Show debe continuar, un espectáculo que repasa la vida de Freddie Mercury y que recorre el país.

Sobre este show, contó al diario Rio Negro, cuál es el objetivo principal: “La propuesta de este show y mi trabajo escénico es intentar contar un poco cómo fue la vida de Freddie Mercury, los momentos más significativos de su vida, desde su llegada a Londres para y darse cuenta que lo que quería realmente era cantar, el amor, el desamor, el despertar sexual, su sexualidad, la noticia de su enfermedad, hasta llegar a sus últimos días”, contó.

