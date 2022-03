Hernán Piquín se mostró picante contra Noelia Pompa tras su éxito en Europa

Desde el año 2017 que Noelia Pompa se encuentra instalada en Europa, donde construye una exitosa carrera artística. Actualmente la mujer se encuentra participando de la edición italiana del reality Got Talent.

Días atrás, la bailarina reapareció y habló sobre su estancia en el viejo continente “Ahora estoy más abocada a la actuación. Y con el tema del baile, con lo de Got Talent Italia me tuve que poner un poco más firme de nuevo. También me han llamado para el de aquí de España, así que se van abriendo puertas”.

El comentario de Hernán Piquín sobre Noelia Pompa

Luego comentó acerca de de su decisión de marcharse de Italia y erradicarse en España: “Parte de la decisión de quedarme es porque en 2017 conocí a mi pareja y estamos muy bien. Empiezan a pasar cosas que se combinan para poder quedarme, como trabajo y armar un futuro con proyectos. Es ermitaño, le gusta el campo, alejarse de todo lo que es la movida céntrica. Eso me da muchísima paz. No estoy en busca de nada, pero estoy enamorada”, aseguró.

Hace unos días el portal Primicias Ya publicó en Instagram un video de la performance de Pompa en la televisión italiana y un usuario comentó que la mejor decisión de Noelia tendría que haber sido la de llevar a un bailarín argentino: “Ella ahora debe valorar a Hernán Piquín, que bailando manejando su cuerpo para que no se notara tanto la diferencia de altura”, expresó el internauta, a lo que el ex jurado de La Academia agregó contundente: “Muchas gracias, pero no creo”.

Recordemos que hace unos días, Pompa se refirió a Piquín y afirmó: “No estamos en contacto. No sé si habrá vuelto a España”.