Cuál es la primera pareja confirmada para el Bailando 2023

Candelaria Tinelli, la talentosa hija del reconocido conductor Marcelo Tinelli, se unirá al programa de baile junto a Jonathan Lasarte, según lo anunciado por el especialista en espectáculos y reconocido influencer Nahuel Saa, más conocido como @lacritiok.

Los rumores sobre la participación de Cande Tinelli en el popular certamen ya venían circulando en los últimos días, pero fue este miércoles cuando se hizo la confirmación oficial.

Durante una emisión del programa “LAM”, se dio a conocer que Cande formará parte del elenco de bailarines y competirá por el anhelado trofeo del programa conducido por su padre.

Cande Tinelli bailará con Jony Lazarte en ShowMatch (@lacritiok)

En relación con la pareja de baile de Candelaria, la panelista Yanina Latorre expresó: “A Cande le tocó uno de los mejores equipos. La Cata como coach y Jony Lazarte como bailarín que la rompe. Los pidió ella. No sé si están avisados, si no se están enterando ahora”.

Con estas palabras, se destacó la calidad y experiencia del bailarín Jonathan Lasarte, quien promete deslumbrar en la pista junto a Cande.

Mariano Martínez le dijo que no al Bailando 2023 finalmente

El nombre de Mariano Martínez, reconocido actor argentino, también había sonado fuerte como posible participante en el programa. Sin embargo, en una entrevista con la revista Pronto, Martínez reveló que recibió una propuesta para formar parte del “Bailando por un Sueño”, pero finalmente decidió no aceptarla.

“No hay nada por ahora. En realidad, sí: me tanteó el Chato Prada para ir al ‘Bailando’, en América. No sé. No le dije que no y me divierte bailar. El año pasado me invitaron Jorgito Moliniers y Luciana Salazar y me divertí mucho”, declaró el actor.

Mariano Martínez. (Foto de Instagram @marianom78)

Así, a pesar de las ganas que tenía Mariano Martínez de sumarse al programa, la reconocida periodista Laura Ubfal confirmó recientemente a través de su cuenta de Twitter que el artista finalmente declinó la propuesta.

“Finalmente, Mariano Martínez se bajó de la propuesta de participar del ‘Bailando’. Sigue a full en el Multiteatro con la comedia y muy ocupado con sus tres hijos”, informó Ubfal.

