Alfa de Gran Hermano cambió de planes: no será parte del Bailando 2023 y se suma a otro programa

El ex participante más polémico de Walter “Alfa” Santiago, no participará en el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. Así lo informó Ángel de Brito en LAM el pasado martes y reveló los motivos.

Los participantes de Gran Hermano son de los más solicitados en estos tiempos por lo que medió el reality, y por lo que generaron ellos dentro de la casa. A diferencia de otros “hermanitos”, Alfa supo cuando y como desvincularse de Telefe, para hacer sus propios negocios laborales.

Su nombre era uno de los que estaba en negociación para sumarse al Bailando 2023 por pedido del propio Marcelo Tinelli.

Ahora que el conductor de Canta Conmigo Ahora es gerente artístico del América TV, su mirada es mucho más amplia y entendió que si bien Alfa daba para el perfil del certamen de baile, le puede rendir en otro programa de la señal.

Ángel de Brito se refirió al tema, contó que lo del Bailando con quien las negociaciones estaban muy avanzadas, “ya no corre”, y sorprendió al contar a qué programa se va a sumar.

“Alfa no va estar en el Bailando, Alfa va estar en Polémica en el bar. En los próximos días se define el elenco de Polémica con Marcela”, comentó el conductor de LAM, refiriéndose a la hija de Mirtha Legrand.

Por otro lado, el participante más veterano de GH ya sabe que ese será su lugar, pero resta definir quienes más. Según aporto Ángel de Brito, se están probando distintos paneles, buscando a los mejores acompañantes para Marcela Tinayre.

Que dijo Alfa sobre este nuevo trabajo

Alfa le confesó a LAM: “Polémica me gusta, me encanta”. También habló sobre Marcela Tinayre como conductora. “Marcela es divina. Es el tipo de mujer que a mí me gusta, es directa, rápida. Si se tiene que poner los pantalones, se los pone, te putea”, remarcó.