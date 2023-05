Marcelo Tinelli probó el murciélago y reveló a qué sabe: “Fue lo peor que comí en mi vida”

Marcelo Tinelli busca enderezar el rumbo de su carrera como conductor y apuesta todo al nuevo Bailando 2023 que se transmitirá por la pantalla de América dentro de algunas semanas.

Pero lo cierto es que la carrera de Tinelli viene precedida por enormes éxitos profesionales, que le han permitido viajar alrededor del mundo. Esto sin duda ocasionó que el conductor cosechara un sinfín de anécdotas de todo tipo.

Una de las cosas más sorprendentes que le sucedió al conductor ocurrió en la isla Seychelles, donde, por querer experimentar cosas nuevas, Marcelo probó un plato para el olvido: “Fue durante un viaje con Paula Robles, mi ex mujer. Yo no entendía mucho inglés, y vino un mozo a ofrecerme una cazuelita de un pajarito que comía frutas a la noche. Le dije que no tenía problema, que me lo traiga, pero la verdad es que tenía un olor espantoso. Era como hígado. No sé qué carajo era”, explicó en una reciente entrevista para la Revista Gente.

El conductor de “ShowMatch” comentó que un grupo de argentinos le reveló el contenido horas posteriores: “Lo comí igual, y al otro día estando en la pileta me preguntaron cómo había comido en el restaurante del hotel y les dije que más o menos. Les expliqué y me dijeron que me había comido un murciélago. Me agarró una cosa peor. Fue lo peor que comí en mi vida”, sentenció el animador.

Marcelo Tinelli se encuentra en plenos preparativos para el regreso de su programa, ahora en América, donde también es director artístico. El Cabezón planea debutar con “Bailando por un sueño 2023″ en julio próximo.

En las últimas horas, este reconocido conductor y su equipo están a pleno reclutando personajes y figuras para el reality y sorprendió al sumar varias caras nuevas al formato. Pese a que en en las últimas semanas se conocieron los nombres de algunos de los famosos que mostrarán su talento para el baile, fue Ángel de Brito quien dio la primicia de otros personajes que Tinelli tendrá en su programa.

En la noche del miércoles de LAM, el conductor reveló la identidad de 12 de los participantes. Por el momento, hay cuatro ex Gran Hermano: Tomás Holder fue el primero en confirmarse y luego se sumaron Alfa, Coti Romero y su novio, Alexis El Conejo.

Luego, contó que Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, estará en el programa, así como también Anabel Sánchez, la joven que soñaba con ser modelo de Vogue y que tomó trascendencia en las últimas semanas. La influencer Juli Castro, el estilista Kennys Palacios, Lourdes Sánchez, Luciano El Tirri y Cande Tinelli.

