Matthew McConaughey vive sus días en una casa rodante y así recorre Estados Unidos

Sin lugar a dudas, formar parte del universo de Hollywood no es fácil para nadie. Hay artistas que aman los flashes y la idea de mantenerse en el foco mediático, pero otros no. Este último es el caso de Matthew McConaughey, quien vive su vida sobre una casa rodante sin importar el qué dirán.

Matthew McConaughey vive en una casa rodante.

Este apasionado de su Texas natal prefiere regresar a su ciudad siempre que tiene la oportunidad y explorar diversos lugares de su país junto a su familia en un pequeño motorhome. Esto le brinda la posibilidad de estar cerca de las olas para poder levantarse y disfrutar del surf.

Matthew McConaughey vive en una casa rodante.

Aunque en su juventud estudió y terminó la carrera de abogacía en la Universidad de derecho de Texas, McConaughey dedicó su vida completa al mundo cinematográfico. Su gran proyecto fue Dallas Buyers Club, con el cual se consagró con el Premio Oscar a mejor actor.

Matthew McConaughey vive en una casa rodante.

Más allá de trabajar constantemente en estudios de grabación y frente a las cámaras, él espera paciente a su momento para volver a cssa y es ahí donde comienza cada aventura a bordo de una casa rodante. En 1996, tomó la decisión de adquirir una de estas y optó por un camión General Motors al que apodó “Cosmo”, equipándolo con una cama, una pequeña nevera y una televisión con videograbadora para ver películas.

Matthew McConaughey vive en una casa rodante.

La reflexión de Matthew McConaughey sobre su forma de vida

Una vez, el famoso actor se preguntó en una entrevista con Architectural Digest “¿Quién necesita una casa cuando podés vivir en un tráiler?”. Luego de esto, se respondió a su mismo y aseguró frente a las cámaras: “Viví en enormes mansiones con hermosos sillones en los que nunca me sentaba y obras de arte maravillosas que jamás miraba. Así me di cuenta de que no necesitaba ninguna de esas cosas y me convertí en minimalista”.

Matthew McConaughey vive en una casa rodante.

Matthew McConaughey es un actor estadounidense nacido el 4 de noviembre de 1969 en Uvalde, Texas. Algunas de las cintas que destacaron en su carrera y experiencia como actor son: “Interstellar” (2014), “The Wolf of Wall Street” (2013), “A Time to Kill” (1996), “The Lincoln Lawyer” (2011), y “Magic Mike” (2012), entre otras.

Matthew McConaughey vive en una casa rodante.

Seguí leyendo