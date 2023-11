“What If...?” tendrá su segunda temporada en Disney+: cuándo estrena y sobre qué tratará

Marvel no para de extender su universo y esta vez apuesta nuevamente a las series. What if...? fue la elegida por los directores y productores para que sume una segunda parte y los fanáticos revolucionaron las redes sociales con esta noticia.

"What if...?" es un éxito para Marvel.

Se ha confirmado que la segunda temporada de la serie animada “What If...?” se lanzará en Disney+ durante la temporada festiva de 2023. Esta continuación se presentará después de la finalización de la segunda temporada de “Loki,” marcando el cierre de las producciones televisivas que Marvel ha ofrecido a lo largo de este año.

La serie, que explora realidades alternativas en el extenso multiverso, promete seguir ampliando la narrativa de las historias interconectadas del estudio, introduciendo nuevos personajes además de algunos familiares del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sobre esto, se ha confirmado que habrá nuevos episodios que explorarán escenarios como una guerra entre la Capitana Carter y el Hydra Stomper, así como también lo que habría sucedido si Steve Rogers hubiera derrotado a Thanos.

Como si esto fuese poco, se introducirá un personaje original llamado Kahhori, y se presenciará el regreso de Hela, interpretada por Cate Blanchett, además de una inusual alianza entre Tony Stark y Gamora.

El anuncio de Disney no solo ha generado entusiasmo por el contenido que está por venir, sino que también ha suscitado preguntas sobre cómo esta segunda temporada impactará en las futuras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Así fue la primera temporada de “What if...?”

La primera temporada sentó un importante precedente en la narrativa del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), al explorar las repercusiones de decisiones alternativas y acontecimientos divergentes. El desenlace de la primera temporada reunió a los Guardianes del Multiverso, una coalición de personajes procedentes de distintas realidades, que se unieron para enfrentar una amenaza compartida.

La serie también se aventuró en escenarios más humorísticos, como se vio en el episodio siete, donde se exploró un universo en el cual Thor creció sin Loki como su hermano, convirtiéndose en el “Príncipe de la Fiesta” que trae el caos a la Tierra.

