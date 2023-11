Las películas más vistas de Netflix en Argentina para este día

¡Atención, cinéfilos y seriéfilos! Si sos de los que disfrutan de invertir su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos en Netflix, esta noticia es para vos. El streaming ha tomado por asalto nuestras pantallas y se ha convertido en la forma preferida de entretenimiento para muchos. Y es que, ¿quién puede resistirse a la comodidad de elegir qué ver y cuándo verlo? Hoy te invitamos a descubrir el ranking de lo más visto de películas en Netflix en Argentina. ¡Prepará las palomitas y sumergite en un mar de emociones cinematográficas!

Top 10 películas de Argentina

1.- Encierro

Un thriller romántico que enfrenta a Lina, recién casada e infeliz, con su suegra Katherine, una mujer rica e insensible. Un lío amoroso desencadena un triángulo amoroso, un asesinato y un plan para acabar con Lina. Pero ¿quién es la verdadera víctima y en quién puede confiar Lina?

2.- Ladronas

Carole y Alex son amigas, guapas, implacables.. y expertas ladronas. Cansadas de su vida de fugitivas, reclutan a la peleona Sam para que las ayude con un último golpe, muy diferente a todos los anteriores. Lo que no saben es que nada va a salir según lo previsto.

3.- Deep Fear

Naomi emprende un viaje en solitario por el Caribe para encontrarse con su novio. Pero antes que eso suceda se encuentra con sobrevivientes de un naufragio que la obligan a sumergirse en su barco hundido y traer su cargamento de drogas.

4.- Nyad

A la edad de 60 años y 30 años después de abandonar la natación de fondo para ser una destacada carrera como periodista deportiva, Diana Nyad (Annette Bening) se obsesiona con llevar a cabo la proeza que siempre se le resistió: la travesía nadando de casi 180 km de Cuba a Florida, conocida como «el Everest de la natación». Resuelta a ser la primera persona en hacer la travesía a nado sin la protección de una jaula contra tiburones, Diana se embarca en una emocionante aventura de cuatro años con su gran amiga y entrenadora Bonnie Stoll (Jodie Foster) y un equipo totalmente entregado.

5.- El negocio del dolor

Liza sueña con una vida mejor para ella y su hija, por lo que consigue un trabajo en una farmacia en bancarrota. La habilidad de Liza en los negocios catapulta a la compañía y a ella como profesional, sin saber que pronto estará en medio de una conspiración criminal.

6.- En un lugar salvaje

Cuando su vida se ve sacudida por una serie de inesperados acontecimientos, Edee pierde la habilidad de conectar con el mundo y la gente que una vez la rodeó. Hastiada de su vida, decide retirarse a un bosque en las Montañas Rocosas con unos pocos víveres. Pese a que la belleza de su nuevo hogar es incontestable, Edee sufre para lograr ajustarse a su nueva vida y especialmente al duro invierno que le espera a la vuelta de la esquina. Un día es descubierta al borde de la muerte por un cazador local que logra salvarla, pero su mayor reto llegará cuando trate de volver a aprender a vivir de nuevo.

7.- Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

Miley presenta e interpreta de forma inédita los temas de su octavo álbum de estudio, "Endless Summer Vacation", además del single "Flowers" y siete temas exclusivos. El especial también incluye una actuación de su éxito mundial "The Climb". Las actuaciones se intercalan con entrevistas exclusivas, realizadas en la casa de Los Ángeles donde se rodó el videoclip de "Flowers", casa que un día perteneció a Frank Sinatra. En este especial, Miley invita a conocer su nuevo álbum y a la persona que es a día de hoy.

8.- Venganza bajo cero

En plenas montañas, viviendo entre la nieve, un apacible quitanieves vive tranquilamente en la naturaleza. Pero un día toda su paz se desmorona, pues recibe la terrible noticia de que su hijo ha muerto debido a una sobredosis. De esta forma acaba envuelto en una guerra de narcotraficantes, mientras busca venganza por lo sucedido. Hans Petter Moland (Redención: Los casos del departamento Q) dirige el remake de su propia película del 2014, que en esta ocasión cuenta con un guion escrito por Frank Baldwin (The Godmother) y con Liam Neeson (Un monstruo viene a verme) como protagonista.

9.- Sly

Su amor por el cine surgió como vía de escape a una infancia difícil. En este documental, Sylvester Stallone cuenta cómo se convirtió en una leyenda de Hollywood.

10.- Simone vs Herself (Miniserie de TV)

En 'Simone vs Herself' —una nueva docuserie de siete partes de Facebook Watch dirigida por Chopra, quien ha realizado proyectos similares con atletas como Tom Brady y Steph Curry— los espectadores obtienen una visión cruda y tras los bastidores de lo que se necesita para ser la mayor gimnasta de todos los tiempos. Su frustración y sus luchas, en particular durante la pandemia de COVID-19, se exponen junto sus triunfos. (FILMAFFINITY)

Orígenes de Netflix una de las plataformas preferidas de los usuarios

Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo, tiene sus orígenes en Estados Unidos. Fue fundada en 1997 por Reed Hastings y Marc Randolph, con el objetivo de ofrecer un servicio de alquiler de películas y series por correo. Sin embargo, en 2007 dieron un giro radical y comenzaron a ofrecer contenido en línea, convirtiéndose en la plataforma que conocemos hoy en día. Desde entonces, Netflix ha producido una gran cantidad de series y películas que se han convertido en auténticos fenómenos de masas. Entre sus producciones más famosas se encuentran "Stranger Things", una serie de ciencia ficción ambientada en los años 80 que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. También destaca "La Casa de Papel", un thriller español que ha cautivado a la audiencia con su trama llena de intriga y acción. Los contenidos de Netflix no solo entretienen a los usuarios, sino que también les ofrecen una amplia variedad de opciones para elegir. Desde comedias románticas hasta documentales impactantes, pasando por dramas intensos y animaciones para toda la familia. Además, la plataforma se adapta a los gustos de cada usuario, recomendando contenido basado en sus preferencias y hábitos de visualización. De esta manera, Netflix se ha convertido en el aliado perfecto para aquellos que buscan disfrutar de un buen rato de entretenimiento desde la comodidad de su hogar