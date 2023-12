Una de las películas más taquilleras llegó HBO y en Argentina las reproducciones no paran

¡Hola amigos! ¿Están buscando qué ver en su tiempo libre? ¡No se preocupen más! Les traigo una noticia que les va a encantar. ¿Sabían que HBO tiene las películas más vistas en Argentina hoy? Sí, así como lo escuchan. Si sos fanático del cine y no sabés qué película elegir para disfrutar con tu pareja, amigos o incluso solo, HBO tiene la solución para vos. En esta noticia, vas a descubrir cuáles son las películas más populares del momento en Argentina. Así que no pierdas más tiempo y sumérgete en el maravilloso mundo del cine con HBO. ¡No te lo podés perder!

Top 10 películas de Argentina

1. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

2.- Champions

Un equipo de baloncesto entrena y compite en las Olimpiadas Especiales bajo la guía de un entrenador imperfecto pero dedicado, Marcus. Remake de la exitosa película de Javier Fesser 'Campeones'

3.- Efecto nocebo

Una diseñadora de moda sufre una enfermedad misteriosa que desconcierta a sus médicos y frustra a su esposo, hasta que llega la ayuda de un cuidador filipino, que usa la curación popular tradicional para revelar una verdad horrible.

4.- Tu mejor amigo

Toby es un perro que se pregunta el sentido de su vida cuando, sorprendido, se da cuenta de que se ha reencarnado en un cachorrito. Así, a lo largo de sus vidas se cuestionará su sentido mientras ayuda a distintos dueños, pero siempre con el objetivo de encontrarse con el primero.

5.- Prancer: un cuento de Navidad

Gloria, de diez años y su abuelo Bud, que acaba de enviudar, se hacen amigos de un misterioso reno cuando la familia se reúne para Navidad. Bud llega a creer que Prancer en realidad puede ser mágico, pero Gloria teme que su teoría lo envíe directamente a una casa de retiro.

6.- Mon héroïne

Una joven de Rouen sueña con dirigir películas con Julia Roberts. Sobreprotegida por su madre, espera ingresar en una prestigiosa escuela de cine en la ciudad de Nueva York, pero nada sucede como esperaba y sus sueños se ven cruelmente frustrados. Negando su destino, deja Francia hacia la ciudad de Nueva York, con la ayuda de su tía loca, soñando con entregarle su guión a Julia Roberts.

7.- Perdona si te llamo amor

Álex, un joven ejecutivo publicitario, lo tiene todo: es atractivo, inteligente y brillante, pero aún no ha alcanzado la estabilidad emocional que tanto ansía. Cuando su novia rechaza su propuesta de matrimonio, su idílica existencia empieza a desmoronarse. En ese momento, irrumpe en su vida como un vendaval Niki, una jovencísima estudiante que no sólo consigue seducirlo y enamorarlo, sino le da un giro total a su vida. Adaptación de la novela homónima de Federico Moccia, popularísimo escritor italiano, que también fue llevada al cine en Italia.

8.- Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

9.- El exorcista del papa

Película sobre Gabriele Amorth, un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de cien mil exorcismos a lo largo de su vida. Amorth escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás.

10.- Sin malos rollos

Una joven desempleada es contratada por una pareja adinerada para socializar con su hijo introvertido.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, ha producido algunas de las series más famosas y aclamadas, como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld". Estas producciones han logrado captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. Las producciones de HBO se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Sus series suelen tener tramas complejas y personajes bien desarrollados, lo que las convierte en verdaderas joyas del entretenimiento. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temas controversiales y actuales, lo que le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público. Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los invitan a reflexionar sobre diversos temas. Sus series suelen abordar problemáticas sociales y políticas, lo que las convierte en una fuente de debate y análisis. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que se ajuste a sus gustos y preferencias. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas más importantes del mundo del entretenimiento, gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para cautivar al público