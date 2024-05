Vino desalcoholizado y maquinaria, las vedettes de la Sitevinitech 2024

Las innovaciones del mundo del vino, principalmente la maquinaria necesaria para el proceso de desalcoholización y los drones para la tecnología aplicada en el campo, son los principales atractivos de esta edición de Sitevinitech, una de las ferias más importantes de la industria vitivinícola que se está desarrollando en la provincia.

Este sábado se dará el cierre del destacado evento que ha logrado reunir a los principales jugadores de industria vitivinícola en general. En el predio de la Nave Cultural, desplegadas tanto en los sectores “indoor”, como al aire libre, 117 empresas se encuentran mostrando sus innovaciones en materia de tecnología para la industria del vino.

La feria más importante de Latinoamérica en lo que a tecnología aplicada refiere, comenzó el pasado miércoles con proveedores locales y también de Francia e Italia que han mostrado todos los desarrollos que se vienen enfocados en la necesidad imperiosa de bajar costos, sin perder calidad.

Los stands de la Sitevinitech en el interior de la Nave Cultural, que se puee visitar hasta este sábado. Gentilez

La propuesta es amplia para aquellos que concurran hasta este sábado: levaduras que abaratan los costos de elaboración, embotelladoras de vino, tapadoras, etiquetadoras y toda una serie de maquinarias destinadas a la elaboración de vino.

Pero el párrafo aparte se lo lleva la vedette del momento, es que la feria ofrece este año algo que prácticamente no había estado presente en años anteriores, básicamente porque no era algo permitido en el país. Así, en esta oportunidad, la referencia obligada para bodegueros de todo el país es la serie de maquinarias destinadas a la desalcoholización de vino.

Cabe recordar, que este año el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) emitió una resolución que reconoce la categoría “vino desalcoholizado” y vino “sin alcohol”, algo que los bodegueros recibieron con los brazos abiertos, con el objetivo entre ceja y ceja de ampliar la base de consumidores.

El camino de la desalcoholización

Luis Steindl, de Omnia Technologies, explicó que las máquinas de desalcoholización de vino han sido las reinas de la feria. “Nuestro grupo ha desarrollado, a través de la empresa que se llama Padovan, dos sistemas de desalcoholización que se llaman Libero, uno de los cuales ya está funcionando, lleva el vino hasta 0,5 grados de alcohol. Y el producto conserva su estructura, sus aromas, absolutamente todo. Y el otro sistema de Libero, pero todavía está en desarrollo, por eso no lo hemos podido traer, porque ese es para llevarlo a 0 grados de alcohol y todavía lo que tenemos es que se pierde un poco la estructura del vino, al sacarle el 100% del alcohol, también hay perdida de aromas, se confunden un poco, pero están trabajando y han dicho que para mediados de julio va a estar listo y lo vamos a poder traer para acá”, comentó Steindl.

Además, agregó que la máquina de desalcoholizar no es un sistema tan caro como se piensa, aunque admitió que, “lo que encarece toda la estructura que tenés que tener al lado sí, porque vos al desalcoholizar el vino le estás quitando muchas cosas, entre ellas la dificultad que tienen los microorganismos para entrar y contaminarse. Entonces, vos tenés que tener una infraestructura al lado del desalcoholizador para poder embotellar en no menos de 48 horas, para que no se contamine”.

El gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de la edición 2024 de la feria.

Todas las novedades que llegan a la feria

Levaduras de fermentación rápida, de la mano de los franceses de Lesaffre; sistemas de conducción, control y filtrado de agua, tecnología local aportada por la empresa Halpern, que incluso brindará descuentos a los asistentes; Agrinet con sus mallas para proteger los cultivos y toda una serie de tecnología destinada a la oferta de productos y servicios para lograr una agricultura más eficiente y rentable, drones, realidad virtual, control de heladas y renta de tractores, son solo algunas de las cosas nuevas que las empresas presentaron en la Sitevinitech.

Federico Samuilov, de Diésel Lange, habló justamente del aquiler de tractores y sostuvo: “Hace bastante tiempo que venimos estudiando un poco el mercado. Hace 37 años que tenemos la representación de John Deere Agrícola. Notamos que, en algunos mercados, como en la zona regional de Cuyo, tenemos la posibilidad de empezar a ofrecer este servicio como una pata más de soporte a nuestros clientes. Para determinados picos de demanda, para contratos más largos, contratos más cortos, depende la necesidad puntual de cada cliente. Y a partir de eso estar presentes en junto al cliente que por ahí no llega a comprarse un tractor y lo necesita alquilar por ahí por un periodo más corto. Entonces no destina tanto capital de inversión parado durante una buena parte del año y decide rentar un equipo. Nos estamos metiendo de a poco en este mundo de la renta agrícola”.

Además adelantó, para los interesados en comprar tractores, que están ofreciendo varias líneas de financiamiento, no solo bancario sino también de la propia marca, “John Deere Financial”.

Ventiladores contra las heladas

Lucas Gilbert es CEO de Agrocosecha, empresa que se dedica a crear sistemas de protección contra heladas. Según el registro del Gobierno de Mendoza, las pérdidas por heladas en la provincia son, en promedio, de 17.580 hectáreas anuales. “Sabemos que las heladas constituyen un riesgo enorme para los productores de la región y por eso nuestra última incorporación es justamente el sistema de protección contra heladas Tow and Blow, que estamos presentando en exclusiva en Sitevinitech este año”, afirmó el empresario.

El sistema de ventiladores Tow and Blow “tiene un dispositivo denominado Smart Connect, que permite supervisar su máquina antiheladas de forma remota desde el ordenador o móvil con la capacidad de encender/ apagar la máquina”, agregó Gilbert.

Sin dudas, la gran atracción del espacio de Agrocosecha en la feria son los simuladores de realidad virtual que todos los asistentes pueden probar y permiten ser agricultores por un rato. “Creemos que Sitevinitech es la ocasión perfecta para presentar y hacer uso de los lentes de realidad virtual vinculada a un simulador agrícola, donde el usuario puede escoger su tractor, implemento y maquinaria y puede realizar la labor que quiera, sumergiéndose en el viñedo como si estuviese allí. Vemos un potencial enorme e infinito en este campo ya que podemos simular cualquier tipo de tarea o labor y realizar entrenamientos previos antes de ir a la realidad”, explicó el CEO de Agrocosecha.

El riego, clave en el proceso productivo de la vid, con descuento

En una edición en la que la falta de financiamiento para el sector tomó cierto protagonismo, la empresa mendocina Halpern, llevó la novedad de ofrecer descuentos a quienes visiten su stand en la feria. “Como siempre, participamos de Sitevinitech, la gran feria de la industria vitivinícola, ya que pensamos que es una excelente oportunidad para mostrar nuestros insumos y compromiso con la calidad. Además, en esta oportunidad, quisimos ofrecer un incentivo a quienes nos visiten en nuestro espacio y por eso, a través de nuestros distribuidores, haremos descuentos especiales tanto en proyectos de riego tecnificado como en la venta de insumos seleccionados de Halpern”, comentó Sebastián Halpern, CEO de la compañía.