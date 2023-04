¿Será cierto? Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían ser hermanos en la realidad

Matthew McConaughey y Woody Harrelson recientemente anunciaron que se reunirán en pantalla después de EDtv y True Detective (la exitosa serie que hicieron juntos para HBO Max) en una nueva comedia de Apple TV+. La serie de 10 episodios presentará a los actores como versiones ficticias de sí mismos mientras reúnen a sus familias bajo el mismo techo en un rancho de Texas, en una suerte de reality, cuyo título sugiere algo realmente inesperado. Ya verán por qué.

Woody Harrelson y Matthew McConaughey interpretan a dos policías que deben resolver un caso complicado.

McConaughey anunció recientemente en el podcast Let’s Talk Off Camera, (Hablemos fuera de cámara) de Kelly Ripa, que la serie se titula Brother From Another Mother (Hermano de otra madre) Si bien el título evoca la amistad de la vida real de McConaughey y Harrelson durante décadas, McConaughey dejó escapar que en realidad se cuestiona si Harrelson está relacionado con él de otra manera. Según Variety, todo surge de la revelación de que la madre de McConaughey conocía a la madre de Harrelson... quizás íntimamente. “No sé dónde comienzo yo y dónde termina él, y dónde comienza él y termino yo, siempre fue como una línea turbia”, dijo McConaughey. “Y eso es parte de nuestro romance, verdad? Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías. Su familia piensa que muchas fotos mías son de él”. asegura el actor.

“En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias”, continuó McConaughey. “Y mi mamá está allí, y dice: ‘Woody, conocí a tu papá’. Todos estaban al tanto de los puntos suspensivos que dejó mi mamá...”.

La confesión llevó a McConaughey lía investigar su historia familiar: “Luego descubrimos lo que significaban esos puntos suspensivos, hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre de Harrelson estaba de licencia al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban en su segundo divorcio. Luego están los posibles recibos y lugares en el Oeste de Texas donde podría haber habido una reunión o un momento de intimidad”. Los actores aún no han decidido hacerse una prueba de ADN para obtener pruebas sobre una posible conexión familiar entre ellos.

McConaughey explicó, un poco en broma, un poco en serio: “Es difícil para mí porque estaría descubriendo, tal vez, que mi papá puede no ser mi papá después de 53 años...”.

Matthew McConaughey logra transformaciones asombrosas en su físico para interpretar distintos personajes

A la Casa Blanca

El actor ganador del Oscar, Matthew McConaughey, texano él, meses atrás había manifestado su intención de entrar en la política y dijo que se está preparando para postularse para la Casa Blanca en 2028. Fuentes cercanas a la estrella, citadas por medios estadounidenses, dijeron que McConaughey ya formó un equipo para administrar las finanzas y la estrategia para una candidatura dentro de seis años.

McConaughey había pensado en postularse para gobernador en su Texas natal en 2021, pero decidió inspirarse en Donald Trump y ahora decidió apuntar al cargo más importante.

La esposa del actor, sin embargo, según las fuentes, no está de acuerdo y teme que su matrimonio sufra las consecuencias de esa decisión. “Camila convenció a Matthew de que se alejara de la actuación para que pudiera ser un padre más presente, y ahora teme que postularse para presidente lo consuma y se arriesgue a separar a su familia”, explicó una fuente cercana a la familia.

McConaughey no ha protagonizado una película desde 2019 y en los últimos años se centró en criar a sus hijos Levi, de 14 años, Vida, 13, y Livingston, 10. “De vez en cuando, el hombre logra lo imposible. Lo único que se necesita es alguien con un sueño”, dicen que dijo.