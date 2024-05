North, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, actuó en el musical de “El Rey León” y causó polémica en redes

En los últimos años, el término “nepo-baby” ganó trascendencia en el ámbito del espectáculo y, sobre todo, en las redes sociales. Es que, en diciembre de 2022, New York Magazine publicó un artículo en el que mostraban los lazos familiares que le aseguraron posiciones importantes en la industria a muchos actores y músicos jóvenes. Ahora, esa conexión salió a relucir durante el musical de “El Rey León” en California, donde North West, hija de Kim Kardashian y el rapero Kanye West, ocupó un papel estelar.

Vestida con un sencillo conjunto amarillo que tiene una particular capucha a modo de melena, North West salió al escenario del Hollywood Bowl para entonar “I Just Can’t Wait To Be King” (Voy a ser el Rey León) durante la segunda noche del concierto organizado por Disney para celebrar el 30 Aniversario de la querida película animada.

Si bien su vestuario contrastaba con el del resto de sus compañeros -quienes lucían piezas mucho más llamativas y trabajadas-, lo que generó polémica en la actuación de la joven estrella que interpretó a “Simba” fue, justamente, su canto. West, que tan solo tiene 10 años, fue duramente criticada por desentonar las estrofas de la conocida canción.

North West durante el musical por el 30 Aniversario del Rey León en el anfiteatro The Hollywood Bowl. Foto: Redes.

Esto se reflejó en varios comentarios de internautas en redes sociales, quienes precisaron que “no obtuvo ninguno de los talentos de Kanye del acervo genético, pero afortunadamente tiene a Kris Jenner para mantenerla ocupada”. Fueron comentarios de este tipo los más comunes, ya que los usuarios denunciaron que la hija del productor musical con la empresaria y socialité Kim Kardashian, le “quitó” el estelar a otros actores que se habrían preparado por mucho tiempo para esta oportunidad.

Asimismo, otra de las punzantes críticas hacían referencia a que, de no ser por la influencia de su familia y su estatus económico, la hija mayor de “Ye” no habría tenido esa oportunidad. “De hecho la queja no es hacia ella, ni hacia su ropa personalmente, es la acción completa de tomar espacios por esa familia en general por tener influencia”, escribió la tuitera Meredith Gay (@MerGarza), luego de que un usuario pidiera que no criticaran a North.

De hecho la queja no es hacia ella, ni hacia su ropa personalmente, es la acción completa de tomar espacios por esa familia en general por tener influencia — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) May 28, 2024

Lo cierto es que la menor, sobre quien también recayó la acusación de “nepo-baby” -término utilizado para referirse a los hijos de celebridades o integrantes de familias adineradas que consiguen empleos en Hollywood gracias a sus conexiones-, tuvo su “debut musical” de la mano de su padre a principios de año. En el video de “Talking/Once Again”, Miss Westie -su nombre artístico- rapeó brevemente junto a Kanye West, Ty Dolla $ing y la hija de este rapero, Jailynn Crystal.

En adición, durante el desfile de moda de la controversial marca de West, “Yeezy”, en 2020, una mucho más pequeña North salió al escenario a cantar: “What are those? These are clothes” (¿Qué es eso? Es ropa). En aquel momento, el episodio causó ternura e incluso provocó una ola de memes.

Por otro lado, quien mostró su apoyo a North West por su actuación fue Jason Weaver, actor que dio voz a “Simba” en la película de El Rey León de 1994. “¡Qué honor es compartir el mismo escenario con esta joven superestrella en proceso! ¡Estoy muy orgulloso de ti North!. Estás haciendo un trabajo fenomenal en este show. No puedo esperar a que la gente vea tu actuación”, escribió el artista.