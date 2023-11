Kim Kardashian encendió con su nueva cabellera rubia y un look que se traslució todo

Kim Kardashian deslumbró en su cuenta de Instagram con una serie de fotos para una sesión en las que lució un impresionante outfit traslúcido en tono crema. La socialité luce su nuevo color de pelo: volvió al rubio.

En una de las imágenes, destacaba un body que resaltaba sus curvas, mientras que en otra postal, Kim optó por un conjunto traslúcido que cubría su parte trasera.

La socialité no dejó nada a la imaginación, posando con estilo y elegancia en estos looks transparentes que cautivaron a su audiencia y demostraron su inigualable sentido de la moda.

Cada proyecto laboral que realiza, Kim Kardashian lo refleja en su perfil de Instagram donde cosecha millones de likes, frente a una cuenta oficial de más de 359 millones de seguidores.

Este enorme fandom crece constantemente desde 2012, cuando Kardashian creo su perfil de la red social de la camarita. Además, su estilo de vida y su participación en reality shows como “Keeping Up with the Kardashians” la han convertido en una figura icónica.

Kim Kardashian siempre sabe cómo impresionar a sus fieles en las redes sociales, y esta vez demostró todas las técnicas para hacerlo enfundada en un vestido.

El vestido negro de Kim Kardashian cuando estaba morocha

La estrella de 42 años ha mostrado una vez más su impecable figura, esta vez con vestido hecho para un cuerpo esculpido como el que tiene ella.

Para la ocasión, Kim Kardashian se enfundó en un vestido negro con muchas aberturas en los costados que ayudan a que su cintura tan cuidada quede la vista.

En otra de las postales de la publicación que supera el millón 300 mil en cantidad de likes, Kim dejó ver la fina tira de su ropa interior para subir las temperaturas y que todo el mundo le diga lo bien que se ve a pesar de su edad.

