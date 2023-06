Kim Kardashian dejó a la vista su ropa interior enfundada en un vestido ajustado y con muchas aberturas

A lo largo de los años, Kim Kardashian ha presentado varios cambios físicos. Desde sus primeras apariciones públicas años atrás con Pamela Anderson hasta el día de hoy, es evidente que la modelo y empresaria ha tenido varias intervenciones en su cuerpo.

Aún con todas las pruebas fotográficas, Kim nunca ha admitido en cámara que se haya sometido a alguna cirugía estética, dando a entender que la nueva forma de su nariz, o el crecimiento de sus atributos han sido de manera natural.

De todos modos, sea con intervenciones o natural, la realidad es una y es que la modelo y empresaria es una de las mujeres más solicitadas del planeta, tanto por grandes revistas como marcas internacionales.

Cada proyecto laboral que realiza, Kim Kardashian lo refleja en su perfil de Instagram donde cosecha millones de likes, frente a una cuenta oficial de más de 359 millones de seguidores.

Este enorme fandom crece constantemente desde 2012, cuando Kardashian creo su perfil de la red social de la camarita. Además, su estilo de vida y su participación en reality shows como “Keeping Up with the Kardashians” la han convertido en una figura icónica.

Kim Kardashian siempre sabe cómo impresionar a sus fieles en las redes sociales, y esta vez demostró todas las técnicas para hacerlo enfundada en un vestido.

Mostrando de más, Kim Kardashian dejó a todos con la boca abierta

La estrella de 42 años ha mostrado una vez más su impecable figura, esta vez con vestido hecho para un cuerpo esculpido como el que tiene ella.

Para la ocasión, Kim Kardashian se enfundó en un vestido negro con muchas aberturas en los costados que ayudan a que su cintura tan cuidada quede la vista.

En otra de las postales de la publicación que supera el millón 300 mil en cantidad de likes, Kim dejó ver la fina tira de su ropa interior para subir las temperaturas y que todo el mundo le diga lo bien que se a pesar de su edad.

