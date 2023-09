“Ken Kardashian”, el influencer que pagó 100 mil dólares para ser la combinación perfecta entre Kim y Ken

El fenómeno de la más reciente película de Greta Gerwig, Barbie, revivió el amor por el color rosa en todas sus tonalidades y en todo tipo de prendas. Si bien, para muchos, esto fue una etapa pasajera que se materializaba al momento de ir al cine, hay quienes llevan el “Barbiecore” un paso más allá. Tal es el caso de Cory Hall, un influencer que busca parecerse al muñeco Ken, cuya inspiración es Kim Kardashian.

Pese a ser una combinación inesperada, para el joven de 29 años tiene perfecto sentido. Y es más, lo pudo concretar. Con casi 95 mil seguidores en su cuenta de Instagram y en tan solo 47 posteos, el joven que reside en Los Ángeles es la viva personificación del icónico novio de Barbie con el impresionante cuerpo de una de las socialité y empresaria más reconocidas mundialmente.

En las imágenes compartidas en la red social de Meta, Hall se muestra vistiendo catsuits, vestidos y tops ajustados, micro bikinis, lencería y diversos atuendos rosados y brillantes. “Mi estilo es muy llamativo, muy lujoso, muy pop. Soy muy elegante también”, reveló en una entrevista con el medio The Sun.

Cory trabajó para Skims como modelo, la reconocida marca de fajas de Kim Kardashian. Foto: Cory Hall en Instagram

Con Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton y Balenciaga como sus marcas de preferencia y con la inspiración de los looks de Kim Kardashian, el influencer ha causado furor entre sus seguidores. En los comentarios de sus posteos, los usuarios no pierden la oportunidad de comentar su parecido con Ken y lo “sexy” que se ve.

Sin embargo, y como no es de extrañar en las redes, el joven también recibe comentarios malintencionados, no obstante, el influencer reconoce que estos no le afectan. “Sé quién soy, así que no me importa lo que la gente tenga que decir sobre mí”, aseguró.

GASTÓ US$100 MIL EN OPERACIONES PARA SER COMO KIM KARDASHIAN

Hall reveló que una de sus mayores inspiraciones es Kim Kardashian, por ello, el joven mantiene una estricta rutina de ejercicio -asiste 6 veces por semana al gimnasio- y alimentación. Asimismo, reveló que se ha sometido a diferentes cirugías para obtener un cuerpo como el de la creadora de la marca de fajas Skims, para la cual él modeló en múltiples ocasiones.

El influencer es fanático de la moda y referente de la tendencia Barbiecore. Foto: Instagram

De acuerdo con medios internacionales, Cory se ha realizado una liposucción, relleno de labios, mandíbula y mejillas, inyecciones de glúteos y botox. Para obtener una cola similar a la de la socialité, el joven contó que se realizó un Brazilian Butt Lift o levantamiento de glúteos brasileño. “Lo hice solo porque quería un trasero más grande. Me gustaría obtener otro BBL. La gente me dice que no necesito otra cirugía, pero no me importa”, admitió.

En síntesis, el influencer ha gastado más de $100 mil dólares en todas sus intervenciones. Pese a recibir duras críticas sobre cómo luce, el joven no deja que esto le quite el sueño: “La gente puede ser un poco dura, pero a mí no me afecta. No me molesta en absoluto”. Y agregó: “Me encanta la moda, me encanta lucir sexy y me encanta mi cuerpo”.

