A una influencer brasileña no la dejaron abordar un avión por su cosplay de microvestimenta

Kine-Chan, una influyente modelo y creadora de contenido de 21 años, que cuenta con una base de seguidores de más de 612.000 en Instagram y es conocida por su atrevido estilo de cosplay, enfrentó un revuelo en el aeropuerto de Navegantes, Brasil, cuando intentaba tomar un vuelo. Su atuendo, inspirado en el anime “Cyberpunk Edgerunners” de Netflix, consistía en una microbikini negra, una peluca turquesa y sandalias negras, lo que desencadenó una negativa por parte del personal de seguridad.

El posteo de la influencer que causó revuelo en las redes (captura)

La joven, famosa por encarnar diversos personajes de anime a través de sus osados conjuntos de cosplay, esta vez eligió representar a “Rebecca’s Cosplay”, un personaje de la mencionada serie de Netflix. Sin embargo, su vestuario provocó controversia en el aeropuerto, donde se le informó que su atuendo no era “apropiado” para el momento y se le negó el acceso al vuelo.

Kine-Chan compartió su experiencia a través de Instagram, donde expresó su frustración por el incidente. “¡una situación muy molesta sucedió este fin de semana! Traté de abordar en el aeropuerto de Navegantes disfrazado de Rebecca’s Cosplay para un evento. Ya sabía que podía llegar tarde, así que me vestí para no perder tiempo y poder ir directo a mi habitación. Pero me dijeron que fuera a casa y me cambiara de ropa porque lo que estaba usando no era “apropiado”.” escribió en su posteo..

La publicación generó una amplia gama de reacciones, desde apoyo a su expresión personal hasta críticas por su elección de vestuario para viajar en avión.

Aunque esto no detuvo a la jovén influenecer quien luego posteo su interpretación del personaje Cyberpunk Edgerunners con la frase “¿Tu me amas?” en un video que logró más de 20mil likes y cientos de comentarios.

Este episodio ha desatado un debate en línea sobre la expresión personal, los códigos de vestimenta y la evolución de las normas de la moda en la era de las redes sociales. A medida que las plataformas como Instagram y TikTok han fomentado la celebración de la individualidad y la adopción de estilos únicos, también han intensificado la discusión sobre lo que se considera un atuendo “aceptable” o “inapropiado”.

