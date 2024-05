Se quiso hacer un tatuaje ‘delicado’ y estalló en llanto con el resultado: “Parece que me salen pelos del pecho”

Una experiencia desafortunada se volvió viral en las redes sociales cuando Sofia Peleteiro compartió el resultado de un tatuaje que le hicieron en el cuello, dejándola al borde de las lágrimas. La joven asistió a un local para realizarse un dibujo de unas llamas de fuego y el resultado no fue lo esperado. Según Sofía, era un tatuaje sencillo, pero al parecer para el tatuador era “muy complicado”.

En un video subido por la joven a TikTok, bajo el usuario @sofiapeleteiro1, le cuenta a su amiga Abril la experiencia vivida. “Le ponemos humor. Denme ideas para solucionar esto por favor”, colocó la joven en la descripción.

Todo comenzó con una conversación por WhatsApp que Sofia tuvo con su mejor amiga, a quien le envió una foto del tatuaje que se había hecho. En el audio adjunto, la joven expresaba su angustia al ver el resultado. “Mirá amiga, yo me quería tatuar esto, que no es muy complicado, me iba a quedar flama y mirá lo que me hicieron”, indica la joven, mientras lloraba desconsoladamente.

Lo que inicialmente esperaba ser un tatuaje de una llama de fuego en su garganta terminó siendo algo completamente diferente. “¿Qué justificación te dio el tatuador?”, comentó una seguidora que no podía creer lo sucedido.

En una foto enviada por ella se observaba su cuello y la supuesta llama de fuego que había pedido. “Le pedimos que nos haga cosas chiquititas, simples, y no sabés lo que me hizo. Lo llegás a ver y yo sé que te vas a reír, pero no sabés cómo estoy, estoy re mal”, agregó la chica en un segundo audio.

En la siguiente nota de voz, con voz entrecortada, describió cómo lo que esperaba ser una llama de fuego se convirtió en algo que comparó con “pelos del pecho”. “Yo quería un fuego, encima dije: ´me va a quedar re piola, un fuego en la garganta como que me quema la garganta de todas las cosas que tengo por decir´, pero no, me quedó un pasto largo sin cortar”, asumió Sofía.

Mientras transcurría el audio, Sofía no pudo contener la tristeza y lanzó el llanto. Mientras grababa la nota de voz, su abuela la consolaba por lo ocurrido. “Parece que tengo pelos en el pecho. No, no, nooo”, lamenta con su amiga.

El video tuvo más de 6 millones de visualizaciones y superó los 450 mil me gustas (@sofiapeleteiro1)

El video subido a TikTok causó furor inmediatamente y consiguió 6 millones de visualizaciones. Además, rescató más de 450 mil me gustas. A pesar de la repercusión en línea que provocó, Sofía expresó su deseo de tapar el tatuaje lo antes posible. “Puede fallar chicos. Pueden ir con alguien que sepa y tener la mala suerte de que se equivoque, hay de todo”, comentó en otro video.

Ante la viralización inesperada, Sofía recibió consejos de tatuadores y miles de comentarios graciosos. “Hola, soy tatuadora! Te doy un consejo, deja que te cure bien y pensa en frío. Sé que es super dificil cuando te hacen algo así, pero la mejor opción es dejar que se cure al 100%”, comentó una trabajadora del ámbito.

“Consejo: si ven a promos de tatuajes chiquitos 2x1, no vayan. Saludos”, colocó una internauta en la caja de comentarios. Inmediatamente, la dueña del video respondió a su mensaje y aseguró que no se trataba de una promoción. “Se tatuaba el pelo de Ricardo Fort”, indicó un joven irónicamente.