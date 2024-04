Shakira contra Barbie: a sus hijos no les gustó el mensaje feminista y su crítica fue letal

La reconocida cantante oriunda de Colombia, Shakira, regresó al mundo de la música tras siete años de parón con el estreno de su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”. Se trata de 16 canciones donde la artista se despide de Gerard Piqué y reivindica la posibilidad de ser feliz junto a sus dos hijos Milan y Sasha, con los que vive en Miami.

A la espera del anuncio inminente de su gira para 2025, Shakira concedió una entrevista a la revista Allure, en la que se pronunció sobre el álbum y la mala situación personal en la que se encontraba: “Estaba en el barro. Tuve que reconstruirme, reunir todas las piezas que se habían desmoronado”.

“Las canciones están llenas de anécdotas y de algunas emociones muy intensas que he vivido en estos dos años. Pero crear este disco ha sido una transformación en la que he renacido como mujer. Nadie me dice cómo llorar ni cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo llegar a ser una mejor versión de mí mismo. Yo decido eso”, detalló Shakira.

Qué dijo Shakira sobre la película Barbie

Saliendo del ámbito de la música pero adentrándose en el séptimo arte (el cine), la artista colombiana habló sobre “Barbie”, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling que arrasó en 2023 por su mensaje feminista. El periodista le preguntó qué pensó de ella tras verla y la respuesta de la cantante se viralizó.

La cantante confesó que sus hijos “la odiaron absolutamente” porque la vieron “castradora”, un mensaje con el que ella “está de acuerdo, hasta cierto punto”. Para ella, le gustaría que Milan y Sasha “también se sintieran poderosos respetando a las mujeres”. “Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, aclaró Shakira.

Y sumó: “Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”.

Las opiniones de Shakira cuestionando a “Barbie” se hicieron tendencia mundial en la red social X, desatando comentarios dispares por parte de los fanáticos.

