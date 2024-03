El heroico acto de Henry Cavill hacia un compañero de elenco: “Me salvó la vida”

Henry Cavill es considerado uno de los actores más talentosos de Hollywood quien alcanzó la fama mundial con su gran interpretación de “Superman”. Recientemente, el actor mostró su lado más heroico al salvar a un compañero en pleno rodaje.

Según reveló el actor Alex Pettyfer, Cavill lo rescató de una situación de peligro mientras filmaban su última película y le agradeció por su acto de valentía.“Me salvó”, expresó.

Henry Cavill se convirtió en un héroe de verdad al salvarle la vida a un compañero de elenco

Henry Cavill recibió un gran reconocimiento por sus actuaciones en “El hombre de acero” (2013) y “La Liga de la Justicia” (2017) donde se puso en la piel del famosos superhéroe de DC, Superman. Sus interpretaciones lo llevaron a conseguir papeles en otras películas y series exitosas como “The Witcher” (2019) y “Enola Holmes” (2020).

Pero su reconocimiento en la industria del cine no se debió solamente a su talento en la actuación sino también a su gran carisma y buen trato que tiene con sus compañeros. Actualmente, el actor está rodando su nueva película “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” que se perfila como uno de los estrenos más esperados para este año.

"The Ministry of Ungentlemanly Warfare", la nueva película de Henry Cavill

Recientemente, se conoció que el actor de “Superman” tuvo un heroico gesto con un compañero de elenco mientras filmaban la cinta. En una entrevista con Entertainment Online, el actor británico Alex Pettyfer contó una anécdota que vivió con Cavill en el set de grabación de la película.

El elenco se encontraba grabando una escena sobre un barco y el actor de “Beastly” estuvo muy cerca de sufrir un accidente. “Me salvó de caerme de un barco. ¡Casi me ahogo! Así que puedo decir oficialmente que Henry me salvó”, recordó.

El actor Alex Pettyfer reveló que fue salvado por Henry Cavill durante un rodaje

Además, el actor agradeció a su compañero por su heroico gesto y expresó lo feliz que se sintió de compartir rodaje con el actor. “Y estoy muy agradecido de estar en esta película contigo. Es una curva de aprendizaje ver cómo un número uno trata a todos los miembros del elenco y el equipo”, expresó.