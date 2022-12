Henry Cavill se aleja definitivamente del personaje de Superman: “Después de todo, no regresaré”

Para la tristeza de millones de seguidores en el mundo, Superman no volverá a ser interpretado por Henry Cavill. La noticia fue dada por el mismo actor, quien se mostró muy triste al respecto.

Henry Cavill no volerá a interpretar a Superman

En el pasado mes de octubre, el famoso actor de Hollywood expresó que regresaría al mundo de DC para reinterpretar a su destacado personaje. Esa noticia llenó de ilusión a quienes forman parte del fandom ya que apoyan mucho al actor.

Toda la ilusión y esperanza se cayó en las últimas horas cuando Cavill compartió en sus redes sociales que no volverá a ponerse en la piel de Clark Kent. Las redes sociales se tiñeron de tristeza y el cine de DC ya no será el mismo.

Publicación de Henry Cavill

En un extenso mensaje que publicó en Instagram, comenzó diciendo: “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos”. Así aclaró absolutamente que la decisión fue hecha en conjunto.

“Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, sumó.

Para cambiar la recepción del anuncio, Henry Cavill quiso alentar a sus seguidores a no abandonar al personaje: “Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está presente. ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da siguen ahí! Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”.

Qué dijo James Gunn sobre la despedida de Henry Cavill en el Universo DC

Por su lado, James Gunn, el importante director de tantas películas de superhéroes, uso la red social del pájaro azul para dar su palabra al respecto. Así terminaría de anunciar la retirada de Cavill en su universo cinematográfico.

“En la lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”, argumentó.

Para terminar, aclaró que la relación concluyó en excelentes términos: “Pero acabamos de tener una gran reunión con Henry y somos grandes admiradores y hablamos sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro”.