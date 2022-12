Este es el momento donde el tío Cosa aparece en “Merlina” de Netflix

“Merlina” (Wednesday) ha generado muchas expectativas entre los fans de la historia de la familia Addams. Desde su estreno, la serie de Netflix destacó por tener dos grandes ausencias respecto a los integrantes clásicos de esta nada convencional familia: la madre de Morticia, Eudora Addams, y el tío Cosa.

Sin embargo, los más detallistas encontraron que el tío Cosa tiene una pequeña aparición en “Merlina”.

Clásico: el tío Cosa de la familia Addams

Dónde aparece el tío Cosa en Merlina de Netflix

La serie de Tim Burton está repleta de referencias ocultas. Tal fue el caso de la presencia del tío Cosa, pues aunque fue breve, emocionó a aquellos meticulosos fans que se dieron cuenta de ella.

Este personaje se pudo ver en el episodio 7 de “Merlina”, titulado “If You Don’t Woe You By Now” (o Un sombrío dilema, en español). Aquí, la trama gira alrededor de la visita del tío Lucas a Merlina Addams en la Academia Nevermore.

Le ayuda a descubrir más detalles acerca de los Hyde, y para ello deben ir a la biblioteca del colegio para encontrar el diario de Nathaniel Faulkner (creador de la Academia Nevermore), el cual contiene más información sobre este tipo de monstruo.

Pero este diario se encuentra oculto en una caja fuerte, la cual se ubica detrás de un retrato antiguo. Y solo los más atentos se dieron cuenta que el sujeto de la pintura era exactamente igual al tío Cosa.

Se trata de un sujeto repleto de pelo, con lentes oscuros y el característico sombrero de este querido personaje de la familia Addams.

Este es el momento en el que se vio al tío Cosa dentro de la serie de Netflix.

Sin embargo, el tío Lucas le explica a Merlina que el hombre del retrato se llama Igniatus “Iggy” Itt, quien fue en antaño la mano derecha de Faulkner. Esto podría significar que se trata de un pariente directo del tío Cosa, o podría ser hasta el original.