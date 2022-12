Merlina arrasa en Netflix aun cuando en su propuesta audiovisual gana con lo justo

“Merlina” (Wednesday) la producción que trajo nuevamente a Tim Burton a la televisión se ha vuelto suceso en Netflix. A pocos días de su lanzamiento se convirtió en la serie en inglés con más horas vistas en una semana. La cifra es escalofriante: 341,2 millones de vistas entre el 21 y 27 de noviembre. De este modo superó a la cuarta temporada de “Strangers things”, que llegó a los 335 millones. Pero esos escalofríos que revelan los números no se traducen en los momentos que depara la producción.

Merlina, próxima serie de Netflix a cargo de Tim Burton. (Matthias Clamer/Netflix)

Es que “Merlina” no tiene nada sorprendente en su propuesta, aún cuando los envíos sean elegantes, tengan el sello de su director en los primeros cuatro capítulos y por momentos se vuelva claramente impactante en lo visual.

Esto sucede porque la serie responde a todas las fórmulas de las grandes producciones de Netflix pensadas para adolescentes. Así las cosas, no hay sorpresas ni espesura narrativa, sino más bien una sucesión de capítulos pregnantes, entretenidos, con sus buenos momentos de tensión. Cada apunte está en su lugar, acierta en el cómo pero no arriesga ni un milímetro más.

Para Tim Burton, un encargo

Hay que aclarar que Tim Burton no es el showrunner (productor y guionista principal) de “Merlina” sino que el creador de apuntes inolvidables como “El joven manos de tijeras” o “Beetlejuice” sumó su experiencia por encargo a esta serie producida y guionada por Alfred Gough.

Hay varias líneas desperdiciadas en esta serie. Una de ellas es la presencia de Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Homero (Luis Guzmán), los padres de la chica que apenas si aparecen para ponernos en contexto de que se trata de la familia Addams, y no mucho más.

También se desluce el pulso oscuro o tétrico del personaje de Merlina (interpretado por la ex chica Disney Jenna Ortega) pues aunque tiene sus rarezas, no logra ese cruce entre macabro y humorístico que tienen todos los personajes y la historia de la franquicia. Claro que esto no es resposabilidad de Ortega, sino de los creadores de la serie que han concebido a su personaje bastante más plano y convencional.

Al contrario, bien vale resaltar que Jenna Ortega es el alma absoluta de la serie y cumple largamente con su responsabilidad.

En su favor, “Merlina” tiene varias cosas: asuntos que son empáticos con los jóvenes, una buena dosis de suspenso en las idas y vueltas de la trama y -como ya expresamos- una hermosa producción visual y sonora.

La historia encuentra a Merlina ya adolescente, ingresando al colegio al que fueron sus padres. En ese entorno de estudiantes que, a lo Harry Potter, se carean en grupos de distintos atributos monstruosos, la chica se pondrá al hombro la investigación de una serie de asesinatos. Todo esto en un ámbito ligado con lo fantástico y fantasmal, pero con el ojo más puesto en los romances, encuentros y desencuentros entre estos jóvenes rebeldes.

Así las cosas, “Merlina” es de esas series que sirven para entretenerse sin esperar de ellas mucho más. Es ajustada en todos sus puntos y su fluidez y encanto valen la maratón.

