Shakira reveló cómo fue su encuentro íntimo con Lionel Messi tras mudarse a Miami

Tras varios meses de espera, el viernes Shakira estrenó su décimo segundo álbum “Las mujeres ya no lloran”. Ella aseguró que es la despedida final de etapa “más dura” de su vida luego de su mediática separación con Gerard Piqué y su mudanza de Barcelona a Miami.

Ahora, durante una entrevista de promoción con El Tiempo, la cantante colombiana dejó entrever su encuentro privado con el futbolista argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, y se hizo viral.

Qué pasó entre Shakira y Messi

Claro está que Messi y Shakira son grandes celebridades que se encuentran compartiendo ciudad de residencia en Estados Unidos. Por este motivo le preguntaron si ya se habían visto. Tal es así, que el comentario de Shakira tuvo repercusión en las redes, ya que al parecer no quiso brindar información sobre algún posible proyecto ¿secreto? que tendría con el campeón del mundo.

“Sí, estuvimos haciendo… no, no, no, no, espérate, nos encontramos en Bahamas por casualidad. Estaba ahí con mis hijos. Yo estaba pasando el fin de semana y él también con su familia. No nos vimos en Miami, sino en Bahamas”, expresó la colombiana, mientras muchos fans esperan para que asista a algún partido del Inter Miami y compartan una reunión ante las cámaras.

Es impresión mía?? O @shakira casi mete la pata sobre algún proyecto que tenga con #messi entre manos y por eso cambia la respuesta? #shakira #LasMujeresYaNoLloran pic.twitter.com/OyElWEGV34 — Monica 💫 (@moviriv) March 24, 2024

Shakira y Antonela Roccuzzo tiempo atrás. La colombiana fue a la boda de Messi en Rosario.

Cómo es el nuevo álbum de Shakira

“Las mujeres ya no lloran” fue muy esperado por los fans y se destaca por las figuras invitadas. Un recorrido musical por el pop latino y otros subgéneros, con letras que marcan su costado más personal como resultado de una ruptura.

“A la Shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro, porque lo que viene es muy bueno”, expresó la cantante colombiana en un evento en el Hard Rock Hotel, a las afueras de Miami, en el que presentó su álbum en la medianoche del jueves.

Shakira tiene nuevo álbum

Este trabajo discográfico, el primero en siete años, está marcado por la complicada separación de Shakira del padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, y su posterior recuperación, en la que describió como “una conversación” con sus fans.

En el tema “Última”, uno de los tracks de “Las mujeres ya no lloran”, Shakira pone punto final a sus desahogos musicales por la ruptura de su relación con su pareja en 2022.

“Se me perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino. Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola”, canta la famosa artista.

