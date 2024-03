Shakira publica hoy su esperado nuevo disco: "Las mujeres ya no lloran"

Hoy sale a la luz el esperadísimo nuevo álbum de Shakira, Las mujeres ya no lloran, un disco marcado por su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, del que ya conocemos algunas canciones, como sucede con su sesión con el argentino Bizarrap, el tema Te felicito o Monotonía.

Aun así, la colombiana se ha dejado algunas sorpresas para el día del lanzamiento, cuando se conocerá al completo este nuevo proyecto.

Antes de la salida del nuevo disco, Shakira compartió una sesión de fotos con el actor Lucien Laviscount, conocido por su papel en la serie Emily in Paris, en la que deja entrever que el británico protagonizará junto a ella el videoclip de Puntería, canción que abrirá el disco.

La colombiana, además, ha dado a conocer en las últimas horas, que una de sus canciones, titulada Última, es una balada “que tenía enquistada”, y con la que parece que dice “adiós” al que justamente fuera su marido, Gerard Piqué, con frases como “se nos perdió el amor a mitad de camino”.

En febrero, cuando Shakira dio en su cuenta de Instagram el primer adelanto de lo que sería su disco, ofreció casi una declaración de principios de esta propuesta. “Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, adelantaba sobre un proyecto que, tal como se ha ido sabiendo, parece tener mucho más de recopilatorio del fin de una época que de apertura explícita de la siguiente.

El año 2022 fue para Shakira un año especialmente difícil a nivel personal, y su manada de lobas (como llama a sus fans) lo vivieron casi como si les pasara a ellas, y por eso le mostraron su apoyo irrestricto. Su ruptura sentimental con el padre de sus dos hijos tras una relación de un poco más de una década, el verse traicionada por su pareja, los problemas fiscales que la señalaban de evasión fiscal, el sentimiento que le dejó el verse sola con “la deuda en Hacienda”, el ver y sentir el sufrimiento de sus hijos con todo lo que estaba pasando a su alrededor, fueron ingredientes y situaciones muy fuertes que la hicieron seguramente llorar, pero al final pudo convertir su dolor y llanto en sentidas y exitosas canciones que terminaron brillando como diamantes. Por algo la portada del disco muestra lágrimas en forma de diamantes.

El título de esta placa hace clara alusión a uno de los versos más famosos de su megaéxito global Bzrp Music Sessions, Vol. 53, un tema que también estará incluido en el LP (pues también saldrá en formato de vinilo) en una nueva versión remix del DJ holandés Tiësto, lo siguiente en saberse en detalle ha sido la lista completa de canciones y colaboraciones: muchas de ellas, ya conocidas por el público, como sus estratégicas alianzas con Rauw Alejandro en Te felicito; con Ozuna en Monotonía; con Karol G en TQG; con sus hijos, Milán y Sasha, en Acróstico; con Manuel Turizo en Copa vacía; y con Fuerza Regida en El jefe.

Mientras Shakira creaba este álbum y se debatía en el éxito de cada una de las canciones que iba publicando, por un lado, y todas las consecuencias de su divorcio, por el otro, le tocó enfrentar además algo más: el dolor de ver a su padre internado en el hospital, luego de una caída que sufriera y que le provocó un traumatismo craneoencefálico. Ese problema lo llevó a una difícil cirugía.

Los cambios drásticos en la vida de la exitosa cantante (que comenzó su carrera en los 90 del siglo pasado) fueron tantos que Shakira decidió hacer “borrón y cuenta nueva” con su vida, y por eso decidió mudarse permanentemente a Miami (Estados Unidos) junto a los hijos que comparte con el exfutbolista del F. C. Barcelona.

Ese nuevo comienzo de “la loba protegiendo a sus lobeznos” y tratando de darles un mensaje optimista también se convirtió en una sentida canción (Acróstico), en la cual incluso sus pequeños hijos formaron parte vocal del tema.

De hecho, en la edición número 20 de Premios Juventud, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, Shakira se sintió más cobijada por su público y eso lo vivió desde el momento que se mudó con sus hijos a los Estados Unidos. A solo semanas de su llegada fue la máxima ganadora al llevarse 8 galardones en las categorías a Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción Para Mi Ex (TQG), Girl Power (TQG), Mejor Urban Track (TQG), Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge. En esa ceremonia Shakira cantó y sus hijos vivieron en persona el éxito de su madre en un escenario.

Y fue justo con ese tema, hecho en colaboración con el actual “rey Midas” de la música, el DJ argentino Bizarrap, que se llevó todas las miradas gracias a Bzrp Music Sessions, Vol. 53, una composición cuya letra tiraba “munición verbal” contra el padre de sus hijos y su pareja sentimental. Al fin, el tema se convirtió en un megaéxito que se llevó todos los premios habidos y por haber, incluso fue la Canción del Año y la Mejor Canción Pop en los Latin Grammy 2023.

Con Las mujeres ya no lloran, desde hoy, Shakira pretende ratificar el gran éxito y, también, la nueva vida.