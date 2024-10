Kevin Johansen en Mendoza: “Somos hijos de una generación dorada”

Kevin Johansen llega al Teatro Mendoza para presentar su nuevo trabajo discográfico, Quiero Mejor, acompañado de su banda, el Feng Shui Project, conformada por Marcelo “Coca” Monte, Panda Elliot, Martín Adler y Lucho Milocco. El grupo subirá al escenario esta noche a las 20 en lo que promete ser un despliegue musical íntimo pero ecléctico, tan al estilo del músico. Las entradas están disponibles a través de Entradaweb, se pueden abonar con tarjeta de crédito hasta 6 cuotas y en la boletería del teatro.

Este álbum marca el regreso de Johansen con material original después de cinco años, con temáticas universales como el amor, la confusión y la búsqueda de equilibrio en todos los ámbitos de la vida. Sobre su forma de componer, Johansen comenta: “Una buena canción sabe esperar, como el pescador, y como cancionista, busco esa paciencia”, afirma. “Igual, existen infinitas formas, pero hay tres maneras básicas de escribir canciones: bien, mal o como Charly García. Yo sigo trabajando en la tercera...”

El disco incluye 11 temas, con un rango de estilos que van desde la rumba bailable hasta piezas más introspectivas. Entre los adelantos que ya han sonado se encuentran Vals de la luna, un tema romántico de tinte autobiográfico, y Puntos equidistantes, una colaboración con la cantante mexicana Natalia Lafourcade que destaca por su frescura melódica.

Uno de los momentos más emotivos del álbum es Amada Amante, un clásico de Roberto Carlos y Erasmo Carlos, en el que Kevin versiona con una delicadeza casi íntima, junto a reconocidos músicos brasileños. Además, el disco cuenta con la participación especial de Las Migas, un conjunto flamenco español que aporta su energía en la rumba que da título al álbum, mientras que el baterista Enrique “Zurdo” Roizner, quien falleció en enero de este año, deja su huella en esta producción.

Otros temas que destacan son Seductor Serial, donde Johansen juega con texturas y arreglos que crecen a lo largo de la canción, incluyendo coros de su hija Wiranda Johansen. En Era ahora, acompañado por Lito Vitale y Nito Mestre, reflexiona sobre el paso del tiempo con su característico tono irónico. El rap Hola Need añade un toque de frescura y humor, mientras que Comfort Zone, cantada en inglés, cierra el álbum con un aire country relajado.

Kevin Johansen

La producción del disco estuvo a cargo del propio Kevin junto a Panda Elliot y Coca Monte, y fue grabado en varios estudios de Argentina, España y Brasil, consolidando un trabajo de alta calidad sonora.

En una charla con Los Andes, el músico habla no solo de la presentación esta noche, sino también de su música, de lo que implica componer y del trayecto recorrido durante estos cincos años.

-Hablemos del disco nuevo, parece el resultado de un largo proceso

Venimos con este disco nuevo, Quiero mejor, un concepto que se llama El Feng Shui Project. Lo hicimos con dos personas del estudio Coca Monte y Panda Elliot que me ayudaron a armar un poco la banda, junto a Martin Adler en teclados y Lucho Milocco en batería. Así que tengo un quinteto con el que mostramos los temas nuevos del disco, y obviamente temas clásicos como “Guacamole”, “Desde que te perdí” o “La cumbia intelectual”, que no pueden faltar.

-Desde “Guacamole” y “La cumbia intelectual”, ahora llegás con Feng Shui y Quiero mejor. ¿Puede ser que haya algo menos mundano, con una visión más elevada, más introspectiva?

Sí, capaz que hay algo de eso. Pero bueno, también creo que temas como “Guacamole”, que es un tema sin sentido, son siempre frescos. Tienen algo de anti canción, y vaya donde vaya, es increíble, siempre hay alguien gritando “Guacacole”. Y pienso para mis adentros “Esta es la canción más sin sentido que hice en mi vida, y no sé por qué tiene su fanaticos”. Pero hay algo en el sin sentido que es bienvenido. En Quiero mejor hay algo de introspección, una mirada más profunda, quizás con la edad, uno se pregunta qué quiere decir realmente, y con la sinceridad artística a flor de piel, intentas decir algo interesante, algo motivado. Este disco tiene muchas cosas sinceras, pero siempre buscando un vuelo diferente, tratando de ser original, sin copiar.

- Feng Shui Project, desde el nombre, remite a esta cuestión energética.

Sí, totalmente. Tiene que ver con la armonía en un ambiente. Me parece que, en estos tiempos donde hay tanta desarmonía en lo humano, vivimos guerras cruentas y cosas horribles, pareciera que la plaga somos los humanos. Entonces es una búsqueda de armonía. Como dice el primer tema, “tratemos de hacerlo mejor, de ser más suaves y mejores”. Esa búsqueda está más presente que nunca en mí.

-Hablas de tres formas de tocar ¿Podrías ampliar sobre eso?

Sí, claro. Es como una utopía. Hay tres formas de hacer una buena canción: bien, mal o como Charly García. Charly es un gran ejemplo. Tiene formación y virtuosismo, pero eso es algo que pasa cada cincuenta o cien años. Pero creo que cualquier persona puede hacer una buena canción. Además podés hacer diez canciones buenísimas todos los años, pero al final la gente solo va a recordar cuatro o cinco. Hay algo interesante en la búsqueda del estilo, y a veces hay que tirar por la borda lo que hiciste antes para seguir evolucionando.

-Nuestra generación ha crecido escuchando a grandes maestros. Pero pensando en la música actual ¿Cómo te llevás con estos nuevos estilos?

A mí me encanta el movimiento en general y los movimientos musicales. Ahora hay como una sensación de que la Argentina está nuevamente como a la vanguardia de la música y de la modernidad y veo mucha vieja escuela en lo nuevo y también veo mucha originalidad.

Charly alguna vez salió a decir que siempre ha habido músicos comerciales que llenan estadios y músicos increíbles a los que les ha costado llenar un teatro. Como decía Atahualpa Yupanqui, “vislumbrar no es alumbrar”. A veces hay mucho virtuosisimo y se tocan todo pero no me mueven un pelo en lo emocional. Y otro toca tres acordes pero te emociona.

-¿Te llama la atención algún músico nuevo?

Sí, claro. Hay gente increíble. Wos, por ejemplo, tiene una búsqueda súper interesante. Les gusta la vieja escuela y la honran, pero le ponen su impronta. Yo creo que volvió el virtuosismo. Somos hijos de una generación dorada, como la de Charly, David Lebón, Pedro Azanar que tocaban todo. Nosotros somos más como la generación de Damon Albarn, es decir de la cabeza musical, no tanto los dedos. Y ahora volvieron los dedos a la buena música nueva. Y luego está la música comercial, como el reggaetón o lo bailable, que siempre ha existido. Pero incluso ahí hay cosas bien producidas. Yo tengo hijos adolescentes que me muestran cosas como Bruno Mars o Billie Eilish, que están súper bien hechas, aunque no es la música que yo escucharía.

-Hablando de influencias, ¿cuáles han sido tus luminarias musicales?

En casa éramos muy melómanos. Mi mamá escuchaba de todo, desde Tita Merello y Julio Sosa hasta Joan Báez y Violeta Parra, el boom del folclore latinoamericano: Mercedes Sosa, Atahualpa obviamente y después bueno. Luego, uno arma su propia discoteca, y ahí se mezclan las influencias.

-¿Y en Mendoza presentan el disco nuevo, pero también algunos clásicos?

Sí, vamos a presentar Quiero mejor y, obviamente, los clásicos. Hace cinco años que no sacábamos un disco, pero este es un trabajo hecho con mucho cariño. Me ayudaron músicos increíbles y tengo colaboraciones hermosas como Natalia Lafourcade, Nito Mestre y el grupo Las Migas, que hacen rumba flamenca, Lito Vitale, Hernan Jacinto, y otros músicos argentinos de gran talento que me han ayudado a hacer el concepto del Quiero mejor. Y sabemos que Mendoza siempre ha sido un lugar melómano, con un público increíble. Estoy muy contento de volver.