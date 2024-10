Ex miembros de One Direction lamentaron la muerte de Liam Payne: “Lo extrañaremos terriblemente”

Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, ex integrantes del grupo pop One Direction, emitieron un dolido comunicado este jueves en el que sostuvieron que están “completamente devastados” por la muerte de su ex compañero de banda Liam Payne, a quien llamaban su “hermano”.

“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros”, dijeron Styles, Horan, Malik y Tomlinson en un mensaje conjunto publicado en la página de Instagram de la banda. “Lo extrañaremos muchísimo. Te amamos Liam”.

Su declaración añadió: “Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amamos muchísimo”. Tomlinson también rindió homenaje por separado a Payne y escribió en su página de Instagram que está “más que devastado”.

One Direction despidió a su compañero

“Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable”, escribió Tomlinson. “Y para que conste, Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos, Liam”.

Tomlinson terminó su homenaje con una conmovedora mención del hijo de Payne en una parte de su declaración en la que se dirigió directamente a su ex compañero de banda. “Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre”, escribió.

El mensaje de despedida de Louis Tomlinson a su ex compañero Liam Payne

Malik también publicó un homenaje en honor a su amigo: “Cuando extrañaba mi hogar cuando tenía 17 años, siempre estabas ahí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me hacías saber que eras mi amigo y que me amaban”, escribió.

“Nuestros pensamientos están con los amigos, la familia y todos los que lo amaban de Liam”, finaliza el comunicado.