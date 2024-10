Habló Katee Cassidy, la novia de Liam Payne, a través de un desgarrador posteo: “completamente perdida...”

La muerte de Liam Payne sacudió al mundo artístico y a sus fanáticos. Desde que se conoció la trágica noticia del fallecimiento del ex One Direction, las redes se llenaron de mensajes de despedida, pero hasta el momento no se había referido al tema Katee Cassidy, la novia del cantante y una de las últimas personas de su entorno que lo vio con vida.

La actriz acompañó al cantante durante su viaje a Argentina, pero regresó dos días antes y allí fue cuando ocurrió la dramática muerte de Liam Payne. El artista cayó desde el tercer piso del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires y desde entonces se investiga todo lo relacionado al lamentable hecho.

Cassidy decidió guardar silencio hasta hoy, que escribió un posteo que compartió en sus historias de Instagram, que solo duran 24 horas, donde en primer lugar expresó cómo vive este difícil momento y luego le dedicó unas palabras a quien era su pareja.

“Gracias por todas las palabras amables y el amor que me han enviado. Me he sentido completamente perdida. Nada de lo ocurrido en los últimos días me ha parecido real”, aseguró Katee en sus redes oficiales.

“Les pido y oro para que me den la gracia y el espacio para atravesar esto en privado”, agregó la mujer, quien en sus redes compartió videos de sus días en Buenos Aires con Payne y hasta mostró el momento en el que dejó el país, pero tras la muerte de su pareja optó por el silencio.

Las palabras de Katee Cassidy para Liam Payne

Luego, Katee Cassidy le dedicó unas sentidas palabras a Liam Payne en las que le juró que lo amó “incondicional y completamente” y le prometió que lo seguirá amando por el resto de su vida.

“Liam, mi ángel. Eres todo para mí. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”, fue como la mujer finalizó el posteo que colgó en horas del mediodía en su perfil de Instagram.