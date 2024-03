La terrible confesión de Shakira sobre su relación con Gerard Piqué: “Me arrastraba...”

Shakira regresó a The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon para presentar su último disco “Las mujeres ya no lloran”, que incluye todas las canciones dedicadas a Gerard Piqué tras su escandalosa separación y temas nuevos con los que completa su primer trabajo de estudio en siete años.

Además de cantar Puntería frente al público del reconocido presentador televisivo, dialogó con él y se sinceró sobre este tiempo en el que se reencontró con ella misma luego de su separación del exfutbolista, situación que la inspiró para volver a escribir nuevos temas.

“Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, se sinceró la artista.

“Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis”, reveló la cantautora colombiana.

Para Shakira es tiempo de que lloren los hombres

Al mismo tiempo que hizo juego de palabras con el nombre de su álbum y expresó: “Ahora les toca llorar a los hombres. Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres”.

