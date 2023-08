Así lucían hace 15 años y ahora, las integrantes del clan Kardashian: Kris Jenner es cada día más joven

Ver una foto nuestra hace casi 15 años es uno de los pecados más grandes. Falta de pelo, kilos de más, arrugas y hasta vestimentas que nos hacen parecer otras personas. Sin embargo, esto no ocurre con la familia Kardashian - Jenner.

Gracias a una combinación de buenos genes y varios retoques cosméticos, la primera familia de realities de Estados Unidos ha cambiado mucho desde el estreno de Keeping Up With the Kardashians en octubre del 2007.

Así se ven las integrantes de la familia más mediática de Estados Unidos

Kim Kardashian

Kim se peinaba de forma muy diferente en 2007, y el cambio más obvio con respecto a ahora es la falta de ese flequillo que se puede ver. La modelo de 42 años es quien más ha cambiado, con cirugías- que desmiente, pero son evidentes-, implantes y procesos capilares.

Kylie Jenner

Tener fotos de Kylie de la temporada 1 de ‘KUWTK’ antes de convertirse en la multimillonaria más joven del mundo, es una de las patriadas más grandes del internet.

Kylie Jenner tiene la suerte de que, para entonces, tenía 10 años, por lo que ahora, con 25, es una sex symbol, sin embargo, se hizo rellenos labiales bastante intensos que acabaron siendo el motor de su negocio multimillonario.

Khloé Kardashian

Khloé tenía un aspecto muy diferente en la primera temporada de Keeping Up With the Kardashians, en parte porque no se perfilaba los labios. Nada que ver a su aspecto actual con 39 años.

Si avanzamos hasta hoy, Khloé no sólo se ha convertido en una experta en fitness, sino que también ha coqueteado rellenando sus labios, al igual que Kim y Kylie, no le han gustado los resultados. “Tuve que disolverlo todo. Me parecía una locura y todavía creo que los efectos siguen ahí dentro”, confesó.

Kourtney Kardashian

Con cambios de look y aspectos, tinturas y algunos retoques, la Kourtney del 2007 no se parece en casi nada a la que es hoy la consagrada personalidad televisiva de 44 años.

Kris Jenner

Kris Jenner está envejeciendo al revés. La matriarca del clan tiene secretos que no ha revelado, pero la realidad es que se ve más joven que nunca. Si bien la empresaria de 67 años se sometió a un lifting facial, un procedimiento que fue documentado en ‘KUWTK’ antes de la boda de Kim con Kris Humphries, no tiene lógica lo bien que se ve.

Kendall Jenner

Al igual que Kylie, Kendall era apenas una niña (tenía 11 años) cuando se estrenó el documental sobre su familia en 2007 por lo que su cambio con los años ha sido bastante importante. Ahora, con 27 es una de las supermodelos mejor pagadas del mundo.

